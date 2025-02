Egyre nagyobb az érdeklődés a honvédelmi oktatás iránt

Jelenleg 141 középiskolában zajlik a honvédelem tantárgy oktatása hazánkban, összesen pedig már csaknem 15 ezer diák vesz részt az órákon – közölte a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Nemzet érdeklődésére. A tárca tájékoztatásából az is kiderül,

a szeptemberben indult tantárgyat 131 katona oktató tanítja.

Az elméleti oktatás mellett gyakorlati képzésen is részt vesznek a diákok, ezen foglalkozások alkalmával az előző félév elméleti tananyagának az elmélyítése, gyakorlati alkalmazásának elsajátítása a cél.

– A gyakorlati képzések időpontjáról és esetleges külső helyszínéről a szülők és a diákok is tájékoztatást kapnak – hangsúlyozta a tárca, hozzátéve, a foglalkozások alatt a diákok szert tesznek egészségügyi és életmentési ismeretekre, de elsajátítják a túlélési és táborozás technikai tudást is. – A gyakorlati oktatás részeként a tereptani és tájékozódási alapismeretekkel is találkoznak a tanulóink, de a programok – a diákok érdeklődésének megfelelően – több dologgal is kiegészülhetnek – tudatta a minisztérium.

Kiemelték,

ezek között találhatók tematikus túrák laktanya látogatásokkal, hagyományőrző, hadtörténelmi és helyismereti programokkal, valamint küzdősport foglalkozások.

Magyarországon jelenleg a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium biztosítja a legintenzívebb honvédelmi nevelést négy helyszínen. – Debrecenben és Hódmezővásárhelyen középiskola és kollégium, Szolnokon és Nyíregyházán kollégium várja a honvédelmi tanulmányok iránt érdeklődő fiatalokat. Az elkövetkező években a honvéd középiskolák és kollégiumok számának növelése is elképzelhető a növekvő érdeklődés és az intézmények népszerűségének függvényében - tették hozzá.

Miként arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt,

a szeptemberben indult honvédelmi oktatásra a középiskolák nagyon nyitottak,

hiszen a tantárgy célja nemcsak a honvédelem iránti elköteleződés erősítése, hanem a diákok felelősségtudatának, csapatszellemének és gyakorlati problémamegoldó képességeinek fejlesztése is.