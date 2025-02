Feljelentést tettek a köztévé feltört YouTube-csatornája miatt

Feljelentést tettek a köztelevízió YouTube-csatornájának feltörése miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azért fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához, mert szerinte az ügyben – bizonyítottság esetén – felmerülhet

az információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanúja.

Erről akkor beszélhetünk, ha valaki illetéktelenül lép be egy rendszerbe, még akkor is, ha az elkövető az információs rendszerben tárolt vagy feldolgozott adatokban nem végez változtatást vagy nem törli azokat. Az is bűntettnek számít, ha valaki a rendszer működését akadályozza.

Mint arról már lapunk is beszámolt, hogy az M1 aktuális közszolgálati televízió YouTube-fiókját feltörték. A csatorna fiókja új nevet kapott, és a megszokott tartalom helyett „új tartalom” lepte el a felületet.

Fotó: Képernyőfelvétel

A csatornát átnevezték Brad G.-re, és az eddigi híradások és videók helyett Bradley Garlinghouse amerikai üzletember, a Ripple Labs pénzügyi techvállalat vezérigazgatójának a kriptovalutával kapcsolatos videói jelentek meg az oldalon.

Emellett folyamatosan élő adást is sugároztak, amiben a kriptós cég vezetőjének egy mesterséges intelligenciával módosított interjúja ment végtelenítve. A nagyrészt valódi interjúba

az oldalt feltörő csaló beillesztett egy olyan részletet, amivel át akarta verni a nézőket, ezzel pénzt kicsalva tőlük.

Ez a módszer nem példátlan, több kisebb-nagyobb csatornát is feltörtek már hasonló csalók és létező kriptovalutával foglalkozó emberekre hivatkozva akartak pénzt kicsalni a gyanútlan felhasználóktól.

Tényi István az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását kéri.