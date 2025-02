Hajnalban még a padon ült, délelőtt a csónakázótóból húzták ki az idős nő holttestét

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn reggel 8 óra után hívta a segélyhívót egy horgász, ami szerint a szombathelyi Csónakázó-tóban egy holttestet találtak.

A Csónakázó-tó medre nagyon veszélyes, már a szélén is nagy mennyiségű, süppedős iszap van, amiből szinte lehetetlen kiszabadulni. Ezen felül még rengeteg gyökér és mindenféle kisebb-nagyobb szemét és törmelék is van a vízben. Sokszor látni vandálok által beledobott kukát és például biciklit is a tóban.