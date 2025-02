Hét vármegyére adtak ki figyelmeztetést ónos eső miatt

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nyugat felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de az ország északkeleti részén továbbra is várható havazás, hószállingózás – olvasható a Hungaromet.hu mai előrejelzésében. Az Alföldön eső váltja a havazást, de délelőtt az átmenet során havas eső, ónos eső is előfordulhat, miközben ott is egyre kevesebb helyen lehet csapadék. Estétől már nagyobb területen fordulhat elő eső, zápor, az északkeleti országrészben ekkor kezd havazásból havas esőre, ónos esőre váltani a csapadék. A délkeleti szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában –1 és +5 fok között alakul, de délnyugaton pár fokkal melegebb is lehet. Késő este –2, +4 fok valószínű.

Ónos eső miatt kiadták a figyelmeztetést

A várható csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm, de ettől függetlenül kiadták a figyelmeztetést hét vármegyére a rendkívül veszélyes csapadékforma miatt.

Gyenge ónos eső miatt kiadták a figyelmeztetést, a várató csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm. Fotó: met.hu

Fejfájás, alvászavar és fáradékonyság várhat a fronérzékenyekre

Melegfronti hatás terheli szervezetünket – írja a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.