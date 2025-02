Így veheti észre, ha egy pedofil megkörnyékezte a gyerekét

Minősített gyermekpornográfiával vádolják azt a férfit, aki az édesanyja előfizetésén keresztül töltött fel és mentett le gyermekpornográf képeket és videókat. Az ő ügye hamarosan a Szegedi Törvényszék elé kerül.

Az a rasszista nézeteket valló, csongrádi férfi viszont, aki pedofilgyanús tartalmakat osztott meg, még szökésben van. A repülőtérről posztolt videói alapján külföldre menekülhetett. Róla készült az az internetre is feltett felvétel, amely után kitört a népharag. A 33 éves férfi egy kocsmában részletesen taglalta, miért szereti jobban a 4–11 év közötti kislányokat, mint a felnőtt nőket.

Részeg lehetett

Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta szerint részeg lehetett és ebben a módosult tudatállapotban, fellazult kontroll alatt „verbalizálta a szexuális fantáziáját.” Az ilyen beteges gondolatokkal küzdő emberek ugyanis általában tisztában vannak azzal, hogy amit tesznek vagy tennének, az büntetendő, úgyhogy titkolják a szexuális érdeklődésüket és maguk is rejtőzködnek.

Annak az embernek, aki gyerekkel fajtalankodik, súlyos személyiségzavara van. Éretlen személyiséggel, éretlen szexuális identitással rendelkezik. Abnormális a szexuális fantáziája, hiszen számára a szexualitás tárgya egy gyerek. Ezek az emberek félnek, rettegnek az elutasítástól és alapvetően megragadtak gyermeki szinten, nem mernek hús-vér emberrel szexuális kapcsolatot létesíteni

– mondta a szakpszichológus. Hozzátette: egy részük az online világban éri el a piszkos videókat piszkos oldalakon, de valaki nem éri be ezzel.

Manipulálja a gyerekeket

Ennek egy másik, rosszabb szintje, amikor az illető nem áll meg a szexuális fantáziálásnál, hanem elkezdi a körülötte lévő gyerekeket manipulálni. A gyerek megvezethető, becsapható. A gyerekek naivak, kevésbé látnak át helyzeteket és vonnak le ezekből következtetéseket, mint egy felnőtt. De az a gyerek még kiszolgáltatottabb helyzetben van, akit egy olyan ember környékez meg, akihez érzelmi kötődése van, mert valamelyik rokona vagy a családja ismerőse az illető – tette hozzá a szakember.

A pedofilok manipulációval igyekeznek elérni a kötődést. Gyakran anonim módon, az online térben próbálják behálózni kiszemelt áldozataikat, akikben igyekeznek egyfajta (hamis) biztonságérzetet keltetni. Ez időnként sikerül is nekik, mivel

egy gyereknek alapvetően eszébe sem jut, hogy a másik ember szexuálisan közeledne hozzá.

A családon belüli támadások azért veszélyesebbek, mert egy ilyen helyzetben lévő felnőtt sokkal könnyebben visszaélhet a helyzetével.

Legyen nemi erőszak, molesztálás, vagy szexuális zaklatás, az mindig test és a lélek elleni erőszak. Alapvetően személyiségromboló hatása van, aminek szinte visszafordíthatatlan következményei vannak, lehetnek. A gyerekkori bántalmazás után a személyiségfejlődés megreked a trauma hatására. Az abuzált gyerek gyakran sajátos viselkedésmódot alakít ki egyfajta ösztönös védekezésként, gyakori az elfojtás. Jellemző lehet rá a negatív érzelmek túlsúlya, az öngyűlölet, a bűntudat, szégyen. A bántalmazás a későbbi életére is kihathat, arra, ahogy kapcsolódni tud a világhoz, a társaskapcsolataira, párkapcsolataira is. Egy gyerek másképpen éli meg a felnőtt közeledését, mint maga a felnőtt, hiszen ő mindig a biztonságot látja a felnőttben és nem a szexuális szükségletének kielégítése a célja. A kisgyerek kedvessége, közeledése nincs átitatva szexualitással. Az a felnőtt viszont határsértést követ el, aki szexuális szükségletei, vágyai kielégítésére használja a gyereket, aki szexuális eszközként kezeli. A pedofil a fizikai erejével is visszaélhet, de ilyen esetben mindig a hatalommal való visszaélésről van szó – mondta Makai Gábor.

A szakember szerint azt, hogy egy beteg gondolatokkal élő felnőtt kerül a környezetükbe, nem lehet kiszűrni, kiszúrni, mivel a pedofília nem egy hangulatzavar, az éretlen személyiségzavar pedig senkinek nincs ráírva az arcára. Ugyanakkor egy gyereken észre lehet venni azt, ha ilyen támadás áldozatává vált.

A sokk hatására némává válhat a gyerek, elképzelhető, hogy nem tudja elmondani, mi történt vele, de érzi, hogy valami nem a megszokott. Ő még nem tud kiállni magáért, nem tudja azt mondani, hogy engem bántottak, ezért gyakran passzív elszenvedője ezeknek a támadásoknak

– tette hozzá a szakember.

A trauma nyomot hagy a gyerekben, sebet hoz létre, ami fáj és ez a fájdalom megváltoztatja a gyerek viselkedését és a hangulatát. Ilyen eseteknél sokszor megjelenik egyfajta visszahúzódás, a szélsőségesen negatív önértékelés, rejtőzködés, rémálom, alvászavar, de akár visszatérő szorongásos rohama, önpusztító gondolatai is lehetnek. A szülő pedig azt élheti át, hogy valami nincs rendben a gyerekkel, valami baj van – fejtette ki.

Bár nincs egyértelmű jele a szexuális visszaélésnek, ha valaki azt látja, hogy a gyereke a megszokottól eltérően viselkedik bizonyos rokonokkal, emberekkel, az gyanúra adhat okot. Ahogy az is, ha már nem örül annak, aminek korábban, kevésbé motivált, bezárkózik, vagy nem tud beszélni magáról.