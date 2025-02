Kiadták a figyelmeztetést, több vármegyére ónos eső érkezik + videó

Szerdán az északkeleti, keleti megyékben is megvastagszik a felhőzet, másutt végig erősen felhős vagy borult lesz az ég – adta hírül közleményében a HungaroMet.

Mint írták, több helyen várható jellemzően hószállingózás, havazás, de szerdán előbb a Dél-Dunántúlon, majd később a középső megyékben is ónos esőbe, fagyott esőbe válthat a csapadék, ami miatt öt vármegyére elsőfokú, négy vármegyére pedig másodfokú figyelmeztetést adtak ki.

Forrás: HungaroMet

Reggeltől nyugat felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de a ország északkeleti felén, harmadán továbbra is havazás, hószállingózás valószínű, arrafelé este átmeneti ónos eső is lehet, ami miatt szintén több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Másutt napközben kevés helyen, estétől nagy területen lehet eső, záporeső.

Forrás: Hungaromet

A délkeleti szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 1 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön pedig általában mínusz egy és plusz 5 fok között alakul, délnyugaton kicsit enyhébb lehet az idő.