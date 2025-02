Ónos eső miatt kiadták a figyelmeztetést a fél országra

Kiemelten a Dél-Dunántúl déli felén szerdán napközben egyre inkább ónos esőbe válthat a csapadék (1-4 mm), és akár vastagabb jégréteg is kialakulhat! Estétől az Alföld délnyugati része (főként Bács-Kiskun térsége) is érintett lehet a jelentősebb ónos csapadékban. A csapadékzóna csütörtökre virradó éjszaka északkelet felé terjed, és az ország északkeleti felén is kisebb havazás kezdődhet, míg délen ónos eső, eső lehet már a fő csapadékforma, nyugaton szűnik a csapadék.