Navracsics Tibor elmondta, milyen szempontok alapján fogják elkölteni a pénzt a Versenyképes járások programban

Minden járás garantált éves fejlesztési forráshoz jut a Versenyképes járások programnak köszönhetően; a 65 milliárd forintos program legfőbb célja a területi különbségek csökkentése – közölte Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a köztelevízióban arról beszélt, minden ország versenyképessége annál erősebb, minél kisebbek a területi különbségek, és Magyarország ebből a szempontból meglehetősen tagolt.

– Budapest fejlettsége magasan meghaladja az uniós átlagot. Ha 100 százaléknak vesszük az európai uniós átlagot, akkor Budapest 163 százalékon áll, míg Pest megye 67-68, de például az Észak-Alföld 48 százalékon – mondta Navracsics Tibor, aki szerint e különbségek ellenére Magyarország nagyon jó tempójú felzárkózást valósít meg, megelőzte már Görögországot, utolérte Portugáliát.

A miniszter megítélése szerint újabb motor lesz a fejlesztésben a Versenyképes járások program, és míg a Modern városok program vagy a Magyar falu program településekre koncentrált, ez a térségi fejlesztési logikát állítja középpontba, és a megvalósításhoz a települések együttműködésére is szükség lesz. Közölte,

a 174-ből 141 járás nagyobb összeget kap a fejlesztésekre, mint amennyi az iparűzésiadó-növekményükből következne, de a maradék egynegyed rész sem jár rosszabbul, mert ők viszont a magasabb összeget mindenféle korlátozás nélkül pályázhatják.

– Térségben kell gondolkodni, mert egy-egy nagyvárosba a környékről is bejárnak dolgozni, hozzájárulnak a gazdaság megerősítéséhez, a szolgáltatások fenntartásához, ezért nem csak a városi infrastruktúrát kell fejleszteni, de például a bejárást könnyebbé tevő közösségi közlekedést vagy az egészségügyi szolgáltatásokat, amit a térségben élők is igénybe vesznek. Összességében az a cél, hogy az ország ne csupán a számokban lépjen előre, hanem életminőségben is – hangsúlyozta a politikus.

Navracsics Tibor a Kossuth rádióban beszélt arról is, hogy

járásonként lesznek fejlesztési fórumok, legalább három településnek kell összefognia, hogy fejlesztési javaslatot vigyen be a fórumra.

– A fórum által elfogadott javaslatokat terjesztik be a minisztériumba, ahol azt nézik majd, hogy azok hogyan vágnak egybe az országos fejlesztéspolitikai elképzelésekkel. Ha azt látjuk, hogy a szociális ellátórendszert kell fejleszteni, de ehhez képest valaki egy főteret akar leköveztetni, akkor előnyben részesítjük azokat a projektjavaslatokat, amelyek inkább az országos igényekkel, elképzelésekkel állnak összhangban – fogalmazott Navracsics Tibor.

A szolidaritási hozzájárulásról a miniszter elmondta, azt a polgármesterek eltérően ítélik meg, Budapest például „a főváros kifosztásaként értelmezi ezt az intézkedést”, Debrecen fideszes vezetője az elején heves kirohanást intézett a Versenyképes járások program ellen, Székesfehérvár szintén fideszes polgármestere pedig az első pillanatban mellé állt. Navracsics Tibor szerint ez egy polgármester látókörétől függ; van, aki csak városban tud gondolkodni, van, aki a térséget is látja, és tudja, hogy a városa gazdaságát a környéken élők legalább olyan mértékben tartják fenn, mint a város polgárai.