A MATE Kaposvári Campuson is sikeres a felsőoktatási modell

– A MATE Kaposvári Campuson idén első alkalommal meghirdetett mechatronikai mérnök alapszakra 41 jelentkezés érkezett, ebből 22 fő első helyen jelölte meg ezt a képzést. Különösen örülünk és büszkék vagyunk ezekre az eredményekre, hiszen jól látható, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Kaposvári Campus esetében eddig megtett képzésracionalizálási intézkedések, a piaci igényekre való gyors reagálás összességében elérték hatásukat – mondta el lapunknak Gyuricza Csaba, a MATE rektora.



A pedagógiai képzések népszerűsége töretlen, az elmúlt két év mintegy kilencvenszázalékos emelkedése után idén újabb 15 százalékkal nőtt a jelentkezések száma.

A 2022-es évhez képest kétszer annyi, 1631 jelentkezés futott be. A gyógypedagógia alapszakot 16, az óvodapedagógus alapszakot 15, a tanító alapszakot 12, a csecsemő-és kisgyermeknevelő alapszakot öt százalékkal többen jelölték meg első helyen. Az első helyes jelentkezők több mint 57 százaléka a pedagógusképzési területet, 17 százaléka az agrárképzési területet, 11 százaléka a gazdaságtudományi képzési területet, több mint 8,5 százaléka művészet- és művészetközvetítési képzési területet, míg 6,2 százaléka a műszaki, informatikai területet választotta. Az agrárképzések közül a legnépszerűbbek között van továbbra is a lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki alapképzés, a mezőgazdasági mérnöki és a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak. A gazdaságtudományi képzési területen nagy népszerűségnek örvend a kereskedelem és marketing, valamint a pénzügy-számvitel alapszak. A művészet- és művészetközvetítési képzési területen továbbra is kiemelt érdeklődés mutatkozik a színművész, a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a fotográfia szakok iránt. A pedagógusképzési területen a gyógypedagógia, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint a tanító szakok továbbra is a legkedveltebb képzések közé tartoznak. A műszaki képzési terület népszerűsége töretlen, a gépészmérnöki alapszakra 52 százalékkal több jelentkezés érkezett, mint tavaly.

A campus vezetése végiglátogatja a kaposvári üzemeket. Fotó: Lakos István

A 2022-es indulás óta mintegy háromszorosára növekedett a jelentkezések száma. Örülünk, hogy Kaposvár városával és fejlődő ipari cégeivel egy képzési háromszöget hoztunk létre, amellyel sikeres felsőoktatási modellt alakítottunk ki

– összegzett Gyuricza Csaba rektor, aki abban bízik, hogy az első helyes jelentkezések számát még tovább tudják növelni, hiszen július 9-ig a felvételizőknek lehetőségük van sorrendmódosításra, illetve a hiányzó dokumentumok pótlására.