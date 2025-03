Angyalarcú magyar kislány nyomait keresi az internet, Ausztriában tarthatják fogva

Aliz édesapja vagyok, a nyomozók annyit tudtak kideríteni, hogy R. E. nevű felnőtt férfi vitte magával Alizkámat. Mivel Aliz vélhetően be van zárva, ezért csak úgy lehet megtalálni, ha R. E.-t találják meg. R. E. különös ismertető jele, hogy az állán elől jobboldalon van egy jól látható anyajegy, amit szakállal próbál eltakarni. Ha bárki látja R. E.-t, kérem értesítse az osztrák rendőrséget!