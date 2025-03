Annyi eső esett a Dunántúlon, hogy teljesen elöntött a víz egy házat Barcson

A Sonline ugyanis arról adott hírt, hogy péntek délelőtt a barcsi Újélet utcában egy lakóház udvarát is elöntötte a víz, így az ingatlan is veszélybe került. Az ügyet a Barcsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság oldotta meg, ők ugyanis egy nagy teljesítményű szivattyúval kezdtek el dolgozni a helyszínen a károk minimalizálása, és az ingatlan megóvása érdekében. Hozzáfűzik, Dél-Somogyban az árkokat és a mezőgazdasági területeket is teljesen elöntötte a víz. Erről rengeteg fotót nézegethet a Sonline cikkében, mert egy fotóművész most rengeteget küldött nekik.