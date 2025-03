Ötezerért árulta a legkisebb dózist a békési díler

A férfi, a kábítószer-kereskedő a megalapozott gyanú szerint 2024 nyarától kezdődően oly módon tett szert rendszeres jövedelemre, hogy crack elnevezésű kábítószert szerzett meg, majd azt anyagi haszonnal a vevőkörének rendszeresen értékesítette – írja a Beol. A crack a hagyományos kokain kristályos formája, de annál erősebb és intenzívebb.

A férfi egy mustármagnyi nagyságú mennyiséget ötezer forintért, egy fekete borsszem méretének megfelelő mennyiséget tízezer forintért árusított.

A férfi korábban kisebb súlyú bűncselekmények miatt állt már bíróság előtt, jelenleg további három másik büntetőeljárás van vele szemben folyamatban nyomozati szakban aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette, garázdaság vétsége, rongálás vétsége, személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége, pénzmosás bűntette, valamint egyedi azonosítójellel visszaélés bűntette miatt.

A járási ügyészség azért kezdeményezte a férfi letartóztatását, mert a kényszerintézkedés elrendelésének több feltétele is fennállt a terhére. Egyrészt fennállt a szökés, elrejtőzés veszélye, de tartani lehetett attól is, hogy a férfi szabadlábon a büntetőeljárásban részt vevő más személyek megfélemlítésével, jogellenes befolyásolásával vagy a tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével a bizonyítás eredményességét veszélyeztetné, illetőleg a bűnismétlés veszélye is fennállt.

A férfi letartóztatását egy hónapra elrendelte a Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve.

Az elmúlt hetekben Békésben is sokadik alkalommal fogtak el, illetve tartóztattak le kábítószer-kereskedőket.