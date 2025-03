Fülöp Attila: A forradalom tanulsága, hogy a szabadság nem magától értetődő

Minden jeles nap a hétköznapi hősökről is szól, 1848 forradalmárjai pedig hétköznapi emberek voltak: eltérő származásúak és nemzetiségűek, de közös volt a hitük, a hazaszeretetük és a felelősségvállalásuk – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten. Fülöp Attila az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) március 15. alkalmából tartott ünnepségén azt hangsúlyozta, hogy hősökre ma is szükség van, kellenek hiteles emberek, akik megvívják a harcot az általuk képviselt ügyért, ezáltal pedig előrébb viszik a történelem folyását.

– Most is vannak feladatok, szükség van kiállásra, olyan emberekre, akik tudják, hogy a közösség ereje rajtuk is múlik, mert 1848–49 megtanította nekünk: egy nemzet akkor emelkedik fel, ha tagjai aktív részesei a közösségi felelősségvállalásnak – jelentette ki az államtitkár. Fülöp Attila rámutatott,

a polgárőrség nemcsak a közbiztonság fenntartásban vállal szerepet, hanem a közöségi szolidaritás egyik erős pillére is, a koronavírus-járvány alatt például a „gondoskodáspolitika kinyújtott keze lett”.

Az államtitkár szerint a forradalom tanulsága az, hogy a szabadság nem magától értetődő, hanem minden nemzedéknek ki kell vívnia. Egy nemzet jövőjét az aktív cselekvők alakítják, a történelem nem kegyes a bizonytalankodókhoz, a múlt pedig nem nosztalgia, hanem konkrét felhívás a cselekvésre – sorolta a további tanulságokat.

Fülöp Attila Túrós Andrással, az OPSZ elnökével kitüntetéseket és elismeréseket adott át polgárőröknek és a polgárőrséget támogatóknak a nemzeti ünnep alkalmából.

A Polgárőrség Sajtódíját az M1 Ma reggel című műsora kapta a polgárőrök munkájáról szóló hiteles és korrekt tudósításainak elismeréséül.