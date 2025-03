Gulyás Gergely: Ukrajna uniós felvétele abszurd elképzelés + videó

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a háború, a gazdasági helyzet és az intézményi reformok hiányosságai miatt Ukrajna egyelőre nem felel meg az EU alapvető elvárásainak. Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő a köztelevízióban rámutatott:

„Feneketlen fekete lyuk lenne Ukrajna EU-s csatlakozása, ami belátható időn belül elhozná az Európai Unió jelen ismert formájában történő felszámolását.”

A szakember szerint a háborút után Ukrajna akkora teherré válna bármelyik, vonzáskörzetébe kerülő országnak, hogy gyakorlatilag csődbe vinné az adott államot vagy államalakulatot.

Emlékeztetett, Ukrajna esetében a háború előtt sem voltak meg azok a feltételek, amelyek akár az EU-tagság közelébe tudták volna vinni az országot, most pedig csak az ukránpárti politika erőlteti az ország csatlakozását. A Magyar Nemzet korábbi cikkeiben részletekbe menően rámutatott arra is, északkeleti szomszédunk uniós csatlakozása egész Európára járványügyi, biztonsági és gazdasági kockázatokkal járna. A mezőgazdaság különösen megsínylené, a magyar nyugdíjasok pedig nagy eséllyel annál is jobban.