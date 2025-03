Négy újabb elemmel bővül a Magyar falu program, emelkedik a nyugdíj + videó

Jelezte, hogy az árcsökkentő intézkedések miatt az infláció mérséklését várják. Az árrésszabályozás eredményes volt, 874 terméknél csökkentek az árak, vannak kiemelkedően nagy árcsökkenések is, a párizsinál, a margarinnál és a tejnél a harminc százalékot is meghaladja az árcsökkenés.

Gulyás Gergely tájékoztatott: további döntések meghozatalára is készen állnak, ha erre szükség van. A kereskedőknek azt üzenik, hogy a tízszázalékos árrésnek elegendőnek kell lennie, ennyit tehetnek rá a beszállítói árakra.

Egyes boltok más termékek árának emelésével próbálnak kompenzálni, ezért figyelik a hatóságok a folyamatokat – mondta újságírói kérdésre a miniszter. – Több mint nyolcszáz termék ára csökkent, néhány terméké nőtt eddig, de ha azt látjuk, hogy keresztárazással igyekeznek a fogyasztókra terhet rakni, lépni fogunk – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A miniszter a fővárosi hídlezárásokról szólva felhívta a figyelmet: a gyülekezési jog nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Ebben az esetben néhány száz fő gyülekezése százezrek közlekedését tette lehetetlenné – tette hozzá. Mint mondta, a jogalkotó készen áll arra, hogy reagáljon erre a helyzetre.

Gulyás Gergely kijelentette: a jogszabály módosítása előtt még a hídfoglalás ügyében hozott bírói döntést tanulmányozzák. A tárcavezető arra, hogy beválasztották Bódis Kriszta genderaktivistát a fővárosi szociális alapítvány kuratóriumába, azt mondta: ehhez Gyurcsány Ferencre és Karácsony Gergelyékre is szüksége volt Magyar Péternek. A miniszter rámutatott: a szivárvány zászló alapvetően keresztény szimbólum, joggal sértheti a keresztényeket, amire használják ezt a szimbólumot.

Visszatér a Traubi

Vitályos Eszter kormányszóvivő felidézte: fideszes és KDNP-s képviselők önálló indítványként benyújtották a héten a harminc év alatti édesanyák teljes jövedelemadó-mentességéről, valamint a gyed, a csed és az örökbefogadási díj jövedelemadó-mentességéről szóló szabályokra vonatkozó javaslatot.

Az elmúlt hetekben több mint 16 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások Magyarországon, ebből a gazdaság területét érintően 5,3 milliárd forint értékben – ismertette a szóvivő.

Újraindult a magyar üdítő, a Traubisoda gyártása Felsőlajoson,

a Márka Üdítőgyártó kft. egy hathektáros területen hajtott végre zöldmezős beruházást.

Kiszomboron lezárult a szolgáltatóház felújítása, az 511 millió forintos uniós fejlesztés célja, hogy a helyi vállalkozások működéséhez teret, infrastruktúrát biztosítson, illetve a lakosság számára közösségi térként funkcionáljon.

Kitért arra is, hogy Dunakeszin négyszázmillió forint Top Plusz támogatásból új inkubátorház nyílt meg, segítve a helyi vállalkozások elindulását, megerősödését. Újhartyánban a magyar tulajdonú Start Plast Kft. üzeme bővült 1,4 milliárd forintos beruházással.

Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely emlékeztetett: 17 ezren igényeltek már munkáshitelt, mintegy 15 ezer igénylőnek már ki is fizették. A családokat segítő intézkedésekről azt mondta, hogy szeretnék, ha Magyarország lenne a világon a legjobb példa a családtámogatás terén, ezt a politikát mindaddig folytatják, amíg lehetőség van rá.

Kérdésre válaszolva Ukrajna helyzetéről is beszélt a miniszter. Gulyás Gergely kiemelte: Ukrajna csatlakozása több millió forintba kerülne minden magyarnak, és számtalan megválaszolatlan kérdés is van. Ezek egyike annak meghatározása, hogy mi az a területi egység, ami csatlakozna az EU-hoz, hiszen háborúban álló országról beszélünk. De a hivatalos felmérésen látható, melyik ország mennyire felkészült a csatlakozásra, Ukrajna esetében ez csupa piros. – Évtizedek óta csak érdem alapú csatlakozásról beszéltünk, most mégis egy olyan országot erőltetnének az unióba, amely nem felkészült. Ez abszurd. Mezőgazdaságilag, munkaerőpiaci kérdésben, kohéziós területen sok a megválaszolatlan kérdés – sorolta. A tervezett hitelfelvételről azt mondta: kétféle közös hitelfelvétel van, a költségvetés keretösszegének maximuma esetén nem kell a hozzájárulásunk, minden máshoz kell. – Mi semmilyen más hitelfelvételt nem támogatunk – szögezte le Gulyás Gergely.

Fotó: Ladóczki Balázs

Vagyonnyilatkozat, melegnegyed

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely kitért arra a javaslatra is, amely szerint az EP-képviselők vagyonnyilatkozataira ugyanazok a szabályok vonatkoznának, ugyanolyan nyilatkozatot kellene tenniük, mint a magyar országgyűlési képviselőknek. Ez különösen érzékenyen érintheti Magyar Pétert, ugyanis felháborodott ezen a javaslaton. A tárcavezető rámutatott: vizsgálatra biztatja a kormányt még az Európai Bizottság is. Úgy véli, az EU szerint sincs rendben a vagyonnyilatkozati rendszer, szerinte a baloldali sajtó szerepe ebben az ügyben jelentős. – A vitát nem korrekt úgy vívni, hogy nem írják le, hogy a magyar rendszer a legszélesebb körben kötelezi nyilatkozatra az érintetteket – fogalmazott, majd rögzítette: a kormány ezt szeretné bevezetni a magyar EP-képviselőkre is, ugyanis összhangba akarják hozni a szabályokat.

Kérdésünkre kitért a keddi tüntetésen történt, a sajtó munkatársait érintő atrocitásokra is. A miniszter közölte: ha a sajtó részéről felmerül igényként a jogvédelmének biztosítása, akkor jelezze, és „vitassuk meg”. A miniszter annak kapcsán pedig, hogy Karácsony Gergely LMBTQ-negyedet szeretne a fővárosban, leszögezte: nem tudja, mit jelent ez. Mint fogalmazott, nem irigyli azokat, akik egy ilyen helyen laknak. – Hogy ki mit csinál a négy fal között, senkire sem tartozik. Gratulálok a főpolgármester ízléséhez – fűzte hozzá.