A kormány bővíti a Magyar falu programot + videó

Jó hír a falvaknak! A falusi kisboltok, az ötezer lélekszám alatti településeken működő vegyeskereskedések legfeljebb hárommillió forint összeg erejéig igényelhetnek támogatást működésükhöz, rezsikiadásaikhoz, bérköltségeikhez – számolt be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos egy közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormánybiztos emlékeztetett: hatodik éve vannak a magyar falvak a kormányzat fókuszában, akkor indították el a Magyar falu programot, és a kormány most döntött újabb programok indításáról is. Ráadásul ebbe a programba idén becsatlakoznak a falvakban működő hentesek – tette hozzá.

Gyopáros Alpár hangsúlyozta: a kormány döntött arról, hogy minden magyarországi településen, a legkisebb faluban is kell hogy legyen ATM, azaz készpénzkifizető automata, hiszen az Országgyűlés az alaptörvényben rögzítette a készpénzhasználat jogát.

Ezenkívül minden falunak ékköve, büszkesége a temploma, ezért a kormány most újranyitja a Templomfelújítási programot.

Ennek köszönhetően több száz kistelepülésen újulhatnak meg a templomok – mutatott rá.

Arra is kitért, hogy egy pályázati lehetőség nyitva van már az ezer lélekszám alatti települések kiskocsmáinak. Ennek keretében a kocsmák tulajdonosai működésre vagy energetikai célú beruházásokra maximum hárommillió forint erejéig igényelhetnek támogatást, a kormány döntésének köszönhetően pedig most kinyitják ezt a lehetőséget az ezer és kétezer lélekszám közötti településeknek is.

További jó hír, hogy az év második felében újabb pályázatok érkeznek a Magyar falu programban utcák, járdák, közintézmények, valamint közösségi terek fejlesztésére. Pályázzatok bátran, hajrá, falvak!

– buzdított Gyopáros Alpár.

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a kormány szerdai ülésén a falvak támogatásáról esett a legtöbb szó.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán azt közölte: a kormányülésen szinte minden a falvakról szólt. A miniszterelnök elmondta, hogy szerintük a falu nem a múlt, hanem a jövő, ezért a 2025-ös év a falvakban is az áttörés éve lesz. A kormányfő tudatta azt is, az intézkedések részleteiről a csütörtöki kormányülésen számolnak be.