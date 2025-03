Az elítélt Varju László nyerte az újpesti időközi választást

A Fidesz mostani 35 százalék körüli eredménye azt jelzi, hogy nem változtak érdemben az országos erőviszonyok. Ebben a körzetben még 2022-ben is 40 százalék alatt szerepeltek, 2024-ben pedig 31 százalékot értek el. A kormánypártok tehát most is sikeresen mozgósították az itteni bázisukat