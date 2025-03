Indul a Magyar Nemzet új podcastje, ettől ki fognak akadni a balosok

A Visszafoglalás egy eszmetörténeti fókuszú műsor, amelyben politikai fogalmakról beszélünk – mondta lapunknak Megadja Gábor, a Századvég Alapítvány Politikai Gondolkodás Kutatóintézetének igazgatója a Magyar Nemzet YouTtube-csatornáján jövő hétfőn induló új podcastműsorról. Molnár Attila Károly eszmetörténész, az adás másik állandó szereplője, hozzátette: a cím a „reconquista” szóból ered, amikor a spanyolok visszafoglalták az Ibériai-félszigetet a móroktól néhány száz év alatt.

– A politikában fontos a fogalmak ismerete és jelentése, mert azok nagy mértékben befolyásolják, hogy a valóságot hogyan észleljük, milyen alternatívákat tudunk elképzelni az előttünk álló kihívásokra és mit cselekszünk.

Ahogy arra Richard M. Weaver amerikai író könyvének címe is utal, az eszméknek vannak következményei, még ha sokszor nem is direkt módon – állította az eszmetörténész.

Helyreteszik az eltorzított fogalmakat

Molnár Attila Károly kiemelte: a második világháború lezárását követő nagyjából 40-50 évben szándékos cancel culture zajlott Magyarországon, ami bár nem volt olyan radikális, mint Amerikában, mégis megtette hatását, majd 1990 után a politikai közbeszédben az angolszász balliberális gondolkodás vette át az uralmat. – Emiatt egy csomó fogalom elveszett, vagy egészen más jelentést kapott, ezért elő akarunk bányászni ma már nem divatosnak tekintett fogalmakat. Ezenkívül beszélni fogunk olyanokról is, amelyeket manapság használunk, de a nyilvánosságban egészen más jelentésük terjedt el. Az a célunk, hogy a gondolkodásunkat erősen befolyásoló fogalmi mezőkben jelen legyen az Ószövetséggel és a görög filozófusokkal kezdődő európai hagyomány, ami 2500 éve jellemez bennünket, de az elmúlt évtizedekben egyoldalúvá vált – szögezte le.

Molnár Attila Károly felidézte: a második világháború után szándékos cancel culture zajlott Magyarországon (Fotó: Ladóczki Balázs)

Megadja Gábor szerint

be kell mutatni, hogy van alternatívája annak a fogalmi keretnek vagy értelmezési monopóliumnak, amit Magyarországon a kommunista, majd a liberális elit, illetve a nyugat-európai újbaloldal sikeresen eltorzított.

Az így kialakított pozicionális monopólium eredményeként a balliberálisok az akadémiai élet császárai lettek idehaza és az Egyesült Államokban is, ezért be tudták ültetni az ő értelmezéseiket az egyetemi hallgatók fejébe. – Még nekem is a frankfurti iskola politikai értelmezéseit tanították, amelyre egy klasszikus példa a tekintély fogalma, amit sikerült a „fasizmushoz” csatolniuk. Az ilyen fogalmi átértelmezéseket láthatjuk, ha megnézzük egyes politikusok megnyilatkozásait. Akár itthon, akár Nyugat-Európában még azok is eltorzítva használják, akik jobboldalinak mondják magukat. A nyugati eliten ez a fogalmi behatás erősen tetten érhető – vélekedett a Századvég intézetigazgatója.

Hozzáfűzte, az egyik adásban arról is fognak beszélni, hogy a nyugat-európai jobbközépnek azért volt könnyű szövetségre lépni a liberálisokkal és a baloldallal, mert elfogadták ezt az értelmezési keretet. Céljuk, hogy megpróbálják megtorpedózni ezeket a bevett értelmezéseket.

Megadja Gábor szerint be kell mutatni a liberálisok által eltorzított fogalmi keretek alternatíváit (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mit is jelent a kultúra?

Molnár Attila Károly erre példaként említette, hogy Pierre Bourdieu francia baloldali szociológus értelmezése a kulturális tőke fogalmáról hazánkban is elterjedt. Neki a kultúra csupán tőkét jelentett, amivel hatalmat vagy pénzügyi előnyöket lehet szerezni. – Ha vissza akarjuk foglalni tőle és a követőitől a kultúra fogalmát, akkor arról kell beszélnünk, hogy a kultúra az a világ, ahol elválik a jó a rossztól, a szép a csúnyától, a nemes a nemtelentől, a nagyszerű az alantastól. Egy kép nem azért tetszik valakinek, mert azzal hatalmat vagy jövedelmet szerez, hanem mert valamilyen katarzist nyújt neki. A kultúrának van egy önértéke, ami képes a politika korlátozására, rámutatva arra, hogy mi helyes és mi helytelen.

A mai értelmezés szerint a kultúra a hatalom kiszolgálója és eszköze, a társadalmi különbségek kialakítója és fenntartója, mert valaki csak azért járt iskolába, hogy nagyobb hatalma legyen. Ebből is látszik, hogy egy csomó fogalom az elmúlt száz-kétszáz évben sötét tónust kapott, de ezek számunkra úgy értékesek, ahogy eredetileg használták őket

– jelentette ki az eszmetörténész.

A műsor állandó szereplői elárulták, hogy a hétfőnként jelentkező adásban tervezik alkalmi vendégek meghívását is.

Célközönségük minden közélettel foglalkozó állampolgár, politikai oldalaktól függetlenül, és azt remélik, hogy sikerül felbosszantaniuk a velük egyet nem értőket.

– Sikernek tekintjük, ha bárkinek beindítjuk a gondolkodását és vitát gerjesztünk az általunk felvetett problémákról. Provokatívak akarunk lenni – mondta Molnár Attila Károly és Megadja Gábor.