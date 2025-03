Kártérítésért perel a bőnyi késelés áldozatának családja – precedensre számít az ügyvéd

Négy év javítóintézeti nevelésre, azaz a maximális büntetésre ítélte a Győri Törvényszék azt a bőnyi általános iskolás lányt, B. Katalint, aki tavaly tavasszal hátba szúrta egy konyhakéssel a diáktársát – írta meg a Magyar Nemzet.

A támadásban megsérült, akkor 12 éves Mirella életveszélyes állapotba került, mentőhelikopter szállította kórházba, a gyógyulás sokáig tartott.

A vármegyei hírportál, a Kisalföld értesülése szerint Mirella szülei polgári pert indítanak az ügyben, nemcsak kártérítésért, hanem azért is, hogy ehhez hasonló eset többé ne történhessen meg. Ezt megerősítette a Magyar Nemzet kérdésére a sértett család jogi képviselője, Magyar György is, aki precedensértékű döntésre és összegre számít az egész országot sokkoló iskolai támadás ügyében.

A megbánás nem elég, jóvátétel kell: kártérítési per indul

A bíróságon az ítélet indoklásában is elhangzott, hogy a kislány szavakban megbánta, amit tett, de tettekkel nem mutatta a megbánásnak semmilyen gesztusát – mondta a Magyar Nemzetnek Magyar György ügyvéd. Az iskola, a fenntartó és a család részéről sem történt bocsánatkérés vagy bármilyen jóvátételi gesztus. Mindössze egy Facebook-bejegyzésben írt arról az elkövető édesapja, hogy sajnálja, ami történt.

Mirella mentális állapotán maradandó nyomokat hagyott a támadáskor elszenvedett trauma, a kórház és a hosszadalmas gyógykezelés is. Azóta szorongások gyötrik, hiszen egy nem várt helyről érte egy olyan brutális támadás, ami ellen védekezni sem tudott. Emiatt folyamatos fenyegetettséget érez és fél.

Magyar György hozzátette: már a büntetőeljárásban is érvényesíthettek volna kártérítési igényt, de abban egy 12 és 13 éves kiskorú lány került volna egymással szembe a bíróságon. Polgári úton a károsulti oldalon és a sértetti oldalon is szélesebb lehet az a kör, amelyet az eljárásba be lehet vonni. Az ügyvéd arra számít, hogy peren kívül nem tudnak megegyezni. Mivel az elkövető elismerte a bűnösségét és megszületett a jogerős ítélet, megvan a kártérítés jogalapja is, így polgári peres úton pert indítanak. Kártérítés nemcsak a sértettnek járhat, a család is traumát szenvedett el, amikor a gyerekük életéért kellett rettegniük, amiért felborult a megszokott életük a kislány gyógykezelésének idején, mindezért sérelemdíjra tarthatnak igényt.

Mindenképpen fel fogjuk vetni a szülők, az iskola és a fenntartó felelősségét is. Nem gondolom, hogy magyarázatra szorul az, hogy arról nemcsak egy 13 éves gyerek tehet, ha egy kiélezett nagykéssel megy iskolába, és be tud vinni egy oktatási intézménybe egy – tulajdonképpen – fegyvert. Ezt a környezetének fel kellett volna ismerni és megakadályozni

– hangsúlyozta Magyar György.