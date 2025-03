Így kereshet egy vagyont az otthoni hulladékokkal

Nem minden használt holminak kell hulladékként végeznie, hiszen ezekkel akár némi jövedelemre is szert tehetünk, ráadásul a környezetünket is megkímélhetjük – hívta fel a figyelmet a Metropol a Fanny magazinra hivatkozva. Az otthoni hulladékokkal nem is kevés pénzt kereshetünk.

1. Csavarjuk le a kupakját

Az üdítőitalos flakonok kupakjai annak ellenére, hogy ma már hozzá vannak erősítve az üvegek nyakán található rögzítőkarikához, gyűjthetők külön, és akár le is adhatók újrahasznosítás céljából, a palackokat ezek nélkül is beveszik az automaták. Az átvevőpontokon nagyjából 85 forintot ér egy kiló.

2. Veszélyes háztartási gépek

Régi elektronikai eszközeinket nemcsak érdemes, de a jogszabályok szerint kötelező is elvinni a kijelölt hulladékudvarokba, mivel ezek veszélyes és környezetszennyező anyagokat tartalmaznak. Az olyan háztartási gépek, mint a tévé, a számítógép, mosógép, hűtő, de még a hajszárító is ide tartozik. Ezekért változóan fizetnek, egy több tíz kilós tárgyért akár ötezer forintot is lehet kapni.

3. Ha tönkrementek a kábelek

A különféle elektronikai eszközökhöz tartozó tönkrement kábelek sem végezhetik a kukában. Ezeket méhtelepekre vihetjük be: az alumíniumért 60-70 forintot, a réztartalmúért akár 6-700 forintot is fizethetnek kilónként. A leadáskor szükség lesz a személyi igazolványra, illetve a lakcím- és az adókártyára.

4. Minden, ami fém

A fémhulladékokat is szintén a méhtelepre vihetjük. A vegyes ára körülbelül 70-80 Ft/kg, a vasmentes festetlen alumíniumé ennek többszöröse, 4-500 Ft/kg, a betonvas 60-70 Ft/kg. A bronz ennél is értékesebb, ezért akár 1600 forintot is adnak kilónként.

A legtöbbet pedig a háztartási vörösréz éri: 2500 Ft/kg is lehet.

5. Azt is felújítják, ami elromlott

Régi vagy éppen meghibásodott telefonjainkat sok használtmobil-üzletben is beveszik. Így biztosak lehetünk majd abban, hogy nem a szemétben, hanem felújítva valaki más kezében, vagy pedig értékes alkatrész formájában él tovább. Árát egyedileg határozzák meg.

6. Energia nélkül

A tönkrement akkumulátorok fémtartalmuk miatt fémhulladéknak minősülnek, ezért ezeket is érdemes a méhtelepre vinni, ahol kilónként pár száz forintos áron veszik be őket.

7. Nagyobb mennyiségben

Az alumínium italosdobozokat szintén beadhatjuk méhtelepre. Ezért körülbelül 150 forint jár kilónként, ami kevésbé éri meg, mint az automaták, ám a régebbről felhalmozódott dobozoktól jó megoldás lehet így megszabadulni.

8. A szelektív kukák helyett

Számtalan cég foglalkozik nagyobb tételű nem szennyezett papírhulladék felvásárlásával, így ilyen helyekre leadhatjuk a régi dokumentumokat, újságokat és egyéb papírt. Az átvételi ár vállalkozásonként eltérő, így a papír típusától függően elérhetik akár még a 100 Ft/kg-ot is.

9. A ruhák új élete

Ahelyett, hogy az általunk már nem hordott darabokat a szemetesbe dobnánk, keressünk fel olyan használtruha-üzleteket, ahol fizetnek azért, hogy leadjuk a holmikat, vagy vigyük be fast fashion boltokba. Van, ahol levásárolható utalványt kapunk azért, ha a pénztárak melletti ruhagyűjtő dobozba viszünk holmit.