A purhab új élete: forradalmi magyar találmánnyal újra lehet hasznosítani

A purhabot ma már mindenki ismerni, ezer helyen használják a szakemberek. A kemény szigetelőanyagot (poliuretánhab) főként az építőiparban homlokzati, tető, födém- és falpanel szigetelésnél, hűtő- és fagyasztószekrények szigetelésénél, járművek karosszériájának zaj- és hőszigetelésénél alkalmazzák, valamint bútorokban keményhab magként. A poliuretánhab könnyű, strapabíró, viszont több, a környezetvédelem szempontjából káros hatása lehet.

A felelsleges, hulladék purhabot hasznosítja újra új magyar eljárás (Fotó: Purman)

Óriási környezeti terhelést jelent, hogy az ipari felhasználás során keletkezett jelentős mennyiségű poliuretán hulladék nehezen újrahasznosítható és biológiailag lebonthatatlan.

Évente világszerte több mint egymillió tonna poliuretánból készült szigetelőanyag kerül hulladéklerakókba vagy égetőkbe. Komoly aggályokat vet fel, hogy a szeméttelepeken hosszú ideig fennmarad, helyet foglal, szennyezheti a levegőt, a talajt és a vizeket is, mivel idővel mikroműanyagokra eshet szét. A nem megfelelő körülmények között történő égetése esetén pedig mérgező füstöt és szennyező anyagokat bocsáthat ki.

A hazai technológia fenntarthatóbb alternatívát biztosít a purhab újrahasznosításában

Nemzetközi kutatások hosszú ideje keresik azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik ezeknek az anyagoknak a környezetbarát hasznosítását. A merev poliuretánhab összetett kémiai szerkezete miatt a jelenleg ismert eljárások azonban nem kielégítőek.

A kémiai újrahasznosítás drága és összetett technológia, amely során a poliuretánhabot újrafelhasználható kémiai összetevőkre bontják.

A mechanikai újrahasznosítás során a habot kisebb részecskékre darálják, de ez jellemzően gyengébb minőségű anyagokat eredményez.

Ezzel szemben a magyar Purman® és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös fejlesztése egy jóval fenntarthatóbb alternatívát kínál.

A módszer mechanikus eljárással apró részecskékké őrli a szigetelőanyag-hulladékot, majd a fás szárú növények sejtfalában található lignint használnak hozzá kötőanyagként, amely a papír- és cellulózipar megújuló mellékterméke. A forradalmi technológiával tehát két hulladékforrás, a kemény poliuretán és a lignin ötvözésével jön létre új, értékes alapanyag, amelyből környezetbarát termékek készíthetők.

Egyszerűen előállítható alapanyag és csökkenő környezeti terhelés

Hangosi Gábor, a Purman Recycling and Processing Kft. ügyvezetője úgy fogalmazott: „A szigetelőanyag-hulladék kezelése az ipar egyik legsürgetőbb problémája. Küldetésünk, hogy a Purman® módszer segítségével a kemény poliuretánhabok – például a hűtőszekrények szigetelése és a szendvicspanelek hulladékai – ne hulladéklerakókban vagy égetőben végezzék, hanem új, fenntartható termékek formájában hasznosuljanak. A növényi alapú lignin révén a folyamat környezetbarátabb és gazdaságilag is gyorsan megtérül. A kifejlesztett technológia hatékony megoldást nyújthat a nagy mennyiségű poliuretánhulladékot kezelő hulladékgazdálkodási cégek vagy ipari vállalatok számára.”

Hangosi Gábor: a szigetelőanyag-hulladék kezelése az ipar egyik legsürgetőbb problémája (Fotó: Purman)

A magyar technológiával sűrűbb, szilárdabb és tűzállóbb alapanyag készül, amely tovább hasznosítható az építőipar vagy akár a bútorgyártás területén is. Az eljárás jóval költséghatékonyabb a hagyományos módszerekkel szemben, ugyanis nem igényel magas hőmérsékletet vagy speciális berendezéseket, gyorsan adaptálható az ipari folyamatokhoz, és viszonylag kis beruházással, a szállítási költségeket elkerülve helyben alkalmazható. Így nemcsak a környezet terhelése csökkenthető, hanem gazdasági lehetőséget is kínál azoknak a vállalatoknak, amelyek eddig csak kevésbé fenntartható módon tudták kezelni a poliuretánhab-hulladékot. A technológia bejelentését követően már most komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozik a találmány iránt – írják a közleményben.