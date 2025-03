Tízezer forintért árultak pornográf felvételeket gyerekekről, majd megzsarolták a vásárlókat + videó

A holland társhatóságtól még 2022 nyarán érkezett jelzés arról a KR NNI-re, hogy egy társkereső oldalon egy magyarországi felhasználó pénzért kínál gyermekpornográf felvételeket – írja a Police.hu. A gyermekvédelmi nyomozók azonnal eljárást indítottak, majd az információk alapján igyekeztek minél előbb azonosítani a klienshez tartozó személyt. A külföldről beszerzett adatok birtokában az is egyértelművé vált, hogy az illegális tartalmakat árusító felhasználó talált is egy magyar vevőt.

A képeket és egy videót tízezer forint ellenében küldte el neki. A gyanú szerint később azonban további összeget követelt tőle, kilátásba helyezve, hogyha ezt nem teljesíti, akkor az ismerőseivel tudatni fogja, hogy gyermekpornográf felvételeket vásárolt.

Hosszas adatelemzést és kibernyomozást követően azonosították a szexuális tartalmú felvételeket megvásárló személyt, egy 42 éves budapesti férfit. A rendőrök 2022 decemberében kutattak nála, amelynek során lefoglalták elektronikai eszközeit. Az ezutáni forenzikus, adatmentő nyomozati cselekményeket követően jutottak olyan bizonyítékokhoz, ami alapján 2023 tavaszán gyanúsítottként hallgatták ki. Ekkor már a tiltott felvételek árusítója – a 22 éves szegedi K. Sándor – is célkeresztbe került. Az ő lakásán is kutatást tartottak a nyomozók, majd lefoglalták az ő, illetve az élettársa adathordozóit is.