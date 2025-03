Rapid délelőtti friss – Támogatja a vidéket a kormány, közben az ellenzéki oldalon egy különös cég jelent meg + videó

Újabb támogatásokról adott hírt a miniszterelnök, amely a magyar falvakat érinti. Közben az ellenzéki oldalon egy rejtélyes cég vagy cégek jelentek meg, többek között a Tisza Párt mögött is. Ezt a két témát boncolgatta Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Dezse-Zelenka Dóra, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Adásunk felvétele alatt még javában tartott a Kormányinfó, kollégáink is várták még a friss híreket. Orbán Viktor miniszterelnök már tegnap megszellőztetett néhány dolgot, miszerint a falvakat nem leépíteni, hanem felépíteni kell. Dezse-Zelenka Dóra emlékeztetett, hogy a kisboltok, a kiskocsmák is kapnak támogatást, valamint ATM is lesz a legtöbb településen. A legutóbbi információk szerint a kétezer fő fölötti falvakban helyeznek ki bankautomatákat. Munkatársaink szerint eddig is nagyon sokat fejlődtek a kistelepülések, a nagyobb városokból éppen ezért költöznek el sokan. Kreft-Horváth Márk hozzátette, az ellenzék akár most, akár amikor kormányon volt, inkább a falvak lerombolásában volt érdekelt. Munkatársaink szerint a falvak nem szeretnék, ha kisvárost csinálnának belőlük, szeretnék megőrizni múltjukat is. Emlékeztettek arra is, hogy amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, az élhetetlen viszonyok miatt egyre többen költöztek az agglomerációba.

És ha már Karácsony Gergely, akkor régi jó barátja, Bajnai Gordon is szóba került, valamint a hozzá köthető DatAdat cégcsoport is , amely korábban Márki-Zay Péteréket is támogatta. A DatAdat helyébe egy új külföldi szerveződés, a European Center for Digital Action (ECDA) léphet, azaz Ficsor Ádámék újra akcióba lendülhetnek. További részletek a Rapidban.

