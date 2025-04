Bűnügyi felügyeletben a csepeli droglabor harmadik gyanúsítottja

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék a csepeli droglabor harmadik gyanúsítottját bűnügyi felügyeletbe helyezte – tudta meg a Magyar Nemzet a Fővárosi Főügyészségtől. A bíróság az ügyészség fellebbezése alapján megállapította, hogy a gyanú a vegyésznél megalapozott és fennáll a szökés-elrejtőzés veszélye. Ismert, a múlt héten már jogerősen kiengedett két másik gyanúsítottról első fokon az a Matusik Tamás, döntött, aki néhány éve nagy felháborodást keltve a nagykövetségen találkozott a dipolmáciai határokat többször átlépő, erősen kormányellenes volt amerikai nagykövettel, David Pressmannel.

A csepeli droglabor

Emlékezetes, a rendőrség a magyar kriminalisztika történetének legnagyobb droglaborját számolta fel a közelmúltban. A Csepel Művek területén a rendőrök majdnem száz kilogramm kristályos anyagot lefoglaltak, aminek a piaci értéke ötszázmillió forint, valamint 7,5 tonna olyan anyagot, amelyből nagyon könnyen állítható elő kábítószer. Ha ez piacra kerül, a feketepiaci értéke 12 milliárd forint lenne.

A csepeli kábítószerfogásról Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos számolt be múlt pénteken a közösségi oldalán.

Jeney Áron, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vezetője pedig sajtótájékoztatón mondta el, hogy a drogkereskedelem és más bűncselekmények gyanújával nyomozó rendőrség a jelzést a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapta. A nyomozás során eljutottak ahhoz a 70 éves budapesti férfihoz, aki a csomagokat megrendelte. Rajta keresztül jutottak el egy másik, 72 éves Pest vármegyei férfihoz, ők ketten a gyanú szerint kábítószert akartak előállítani. Mindkettőjüket április 1-jén fogták el és őrizetbe vették.

Megvan a csoport vegyésze is

Az NNI vezetője beszámolt arról is, hogy a rendőröknek sikerült azonosítani egy 48 éves budapesti férfit, aki a feltételezések szerint a csoport vegyésze volt. A rendőrség őt is gyanúsítottként hallgatta ki és őrizetbe vette. A férfiaknál házkutatást tartottak, és sikerült azokat a telephelyeket, raktárakat is azonosítani, ahol különböző mennyiségű és minőségű anyagokat találtak. Így jutottak el egy csepeli vegyi üzemhez, amely legálisan működött, de a gyanú szerint az üzemben illegális tevékenység is folyt – közölte Jeney Áron.

Azok az anyagok, amelyeket megtaláltak, illegális tevékenységre utaló bizonyítékok – tette hozzá az igazgató, aki megemlítette azt is, hogy a gyár területén nagyon sok vegyi anyagot tárolnak, ezek azonosítása már tart, és valószínűleg több hetet is igénybe vesz.

A nyomozás során vagyonelemeket is lefoglaltak; 5,5 millió forint készpénzt, hatvanezer eurót és harmincmillió forint értékű kötvényt, valamint olyan feljegyzéseket, amelyek alapján kábítószert lehetett előállítani.