Elképesztően cuki kisállatok születtek több állatkertben is, mutatjuk őket + videó

Hármasiker-terhességből született a Debreceni Állatkert nemrégiben világra jött gyűrűsfarkú makija. A kis bébi az egyetlen életben maradt utód, ami elvesztette édesanyját is a vajúdást követően. A 74 grammal született hím állat a 24 órás gondoskodásnak és az állatorvosi megfigyelésnek köszönhetően jól van. Érdekessége ennek a madagaszkári makifélének, hogy hosszú farkát nemcsak egyensúlyozásra, hanem zászlóként, jelzésre is használja az egymás közti kommunikációban.

Egy termetes nyúlra hasonlít a nagy mara (Fotó: Miskolci Állatkert Facebook-oldala)

A Nyíregyházi Állatpark legnagyobb sztárjai a jegesmedvebocsok. A 2024 novemberében született medvék születését egyedülálló módon 24 órás kamerával is rögzítették, így az már biztosan megmarad az utókornak. A technikának köszönhetően az állatok növekedését azóta is napról napra nyomon lehet követni, valamint a bekamerázott kifutórendszer nagy segítség a faj fennmaradását kutató tudósoknak is. A kis bundások már kimerészkedtek a barlangból, így szemügyre lehet venni az Északi-sarkvidék úszóbajnokait, hiszen az immár öt hónapos bocsok elkezdtek megismerkedni anyjuk figyelő tekintete mellett a mély víz rejtelmeivel is.

A Miskolci Állatkert legújabb lakója a nagy mara, amely az egyik legtermetesebb rágcsálófaj a világon. A nyúlra és apró szarvasra emlékeztető dél-amerikai kisállat főleg fűfélével táplálkozik, és előszeretettel választja a szilárd kapcsolaton alapuló monogámiát. Mivel a nagy mara mozgása sokoldalú, szemfülesnek kell lenni ahhoz, hogy elcsíphessük sétálás, szökellés, galoppozás és ugrálás közben. A bébin kívül érdemes a házi szamarat is meglátogatni, mivel ez a patás lett a hónap állata a Miskolci Állatkertben.

A Veszprémi Állatkert legújabb dél-amerikai eredetű háziállata a hosszú nyakú láma. A lámák barátságosak, így terápiás állatként is tartják őket, és akár 20 évig is elélhetnek. Testbeszédük utánozhatatlan, így akár elégedettek, akár nem, azt látni rajtuk. Ha a láma fülei felfelé, mereven állnak, az azt jelenti, hogy nagyon jól érzi magát szerető otthonában.