Dögöljenek meg! – harsogta a pride-párti tüntetés felszólalója + videó

Dögöljenek meg! – mondta egy felszólaló a pride melletti keddi tüntetésen, amelyről összefoglaló videót osztott meg közösségi oldalán Deák Dániel.

A megmozdulás is része annak a kampánynak, amelyben a baloldal a genderideológia és a kormányellenes retorika mentén próbál politikai tőkét kovácsolni. Noha látványosnak szánták, a részvétel elmaradt a várttól. A tüntetők átvonultak az Erzsébet hídon, majd a Szabadság hídon is, így két budapesti hidat is érintettek, miközben harsány politikai üzeneteket skandáltak.

A felszólalók között voltak tanárok, fiatalok, transznemű aktivisták, és ott volt Puzsér Róbert is. A tüntetők rátámadtak a Hír TV helyszíni tudósítójára.

Az autósok és a tömegközlekedést használók türelmét is próbára tette a megmozdulás. A hídlezárások miatt Gulyás Gergely miniszter például nem tudott eljutni egy előre meghirdetett rendezvényre.

A Századvég felmérése szerint a többség egyetért a pride tiltásával és nem kér a hídlezárásokból.