Dudaszó és folyamatos dugó: elegük van az autósoknak a hídfoglalásból + videó

A tüntetés hivatalos célja a gyülekezési jog védelme, de a megmozdulásra jellemző a pride melletti nyílt kiállás is, amit több felszólaló is hangsúlyozott. A Hír TV információi szerint a demonstráció akár hajnalig is eltarthat, és nem kizárt, hogy újabb útlezárásokkal kell számolni.

Az autósok és a tömegközlekedést használók türelmét próbára teszi a tüntetés, amely miatt már napközben is komoly forgalmi fennakadások voltak. A rendőrség a forgalom tereléséről gondoskodik, de a közlekedési káosz így is elkerülhetetlennek tűnik.