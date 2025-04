Megállt a 2-es metró, tűzoltók menekítik az utasokat

Tovább nő a káosz Budapest közlekedésében: a keddi hídfoglaló tüntetés miatt már amúgy is komolyan megváltozott a közösségi közlekedés rendje, most azonban a 2-es metró vonalán is súlyos fennakadás történt. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint áramellátási hiba lépett fel, emiatt a 2-es metró nem közlekedik az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion megállók között. A helyszínen rekedt szerelvényekből a tűzoltók menekítik ki az utasokat – közölte a BKK. A baleset a Pillangó utca és az Örs vezér tere közötti szakaszon történt, az utasokat a Pillangó utcai megálló vészkijáratán keresztül evakuálják. A BKK pótlóbuszokat állított forgalomba a kieső szakaszon, és alternatív megoldásként a 80-as trolibusz igénybevételét is ajánlja.

A problémát az teszi súlyosabbá, hogy a városban már most is hatalmas a forgalmi zavar a baloldali demonstráció miatt, amely több hidat és főbb útvonalat is érint. A BKK eddig nem közölte, mikorra állhat helyre a 2-es metró forgalma az érintett szakaszon.

Felcsaptak a lángok is

A Telex arról ír, hogy tűz ütött ki a Pillangó utcánál, a felcsapó lángokat kívülről, egy lépcsőnél lehet látni. A BKK azt hangsúlyozza, hogy nem történt személyi sérülés. – A teljes metróvonal váratlan, azonnali pótlása komoly erőforrásokat igényel, ilyen esetben más vonalakról is szükséges az autóbuszok átcsoportosítása, emiatt néhány más járaton apróbb kellemetlenséget okozhat az utasoknak egy-egy jármű kivonása a vonalról. A BKK és a BKV Zrt. köszöni ügyfelei türelmét és megértését – üzenték az utasoknak.