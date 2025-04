Káoszban és mocsokban úszik a baloldali vezetésű Erzsébetváros

De illegálisan lerakott hulladékhalmokat is kerülgetniük kell Erzsébetváros lakosainak. Pedig komoly szabálysértésnek minősül, ha valaki veszélyes szemetet hagy az utcán.

Az a kutyatartó pedig, aki nem takarítja fel kis kedvence ürülékét, akár 150 ezer forint büntetést is fizethet. Aki a galambokat eteti, az akár 200 ezer forintos csekket is kézhez kaphat tettéért. Az illegális és balesetveszélyes szemét utcán hagyása is hasonló mértékű bírságot vonhat maga után.

Benedek Zsolt fideszes önkormányzati képviselő szerint ez a nemtörődömség és egymásra mutogatás jellemzi a baloldali városvezetést is.

Valamint szervezetlenség. Az Erzsébetváros szívében található bulinegyedben is kaotikusak a köztisztasági állapotok. Az ide kiküldött önkormányzati takarítók túlterheltek, és már nem tudnak megfelelő munkát végezni Erzsébetváros további részein. A helyi fideszes képviselők több megoldási javaslattal is előálltak már az önkormányzati üléseken. Azonban mindig falakba ütköznek, a baloldali vezetés nem a problémák megoldására koncentrál, hanem a kicsinyes politikai csatákra.

