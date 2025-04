Hazaárulás a magyar szuverenitás feladása

A nemzetközi baloldal egy maffiasze­rűen működő hálózat – mondta lapunknak Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Mint hangsúlyozta, ennek a hálózatnak a részei a globalista baloldal magyarországi ügynökei, ideértve a külföldről korrupt módon finanszírozott „sajtót”, mely sokkal inkább rokonítható az ideológiaalapú hírhamisítással, mint a valós újságírással. – A média nem pusztán kulturális, hanem nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai kérdés is, ezáltal szuverenitási ügy – tette hozzá.

Szankcionált külföldi ügynökök nyugaton

A főigazgató kiemelte: ha meg akarjuk óvni Magyarország szuverenitását és a nemzet biztonságát, akkor fel kell tárni a magyar belpolitikát külföldi pénzből és érdekekből befolyásolni akaró szervezeteket és sajtótermékeket. Az állampolgárok számára elérhetővé kell válnia, hogy az ilyen forrásokból származó híreket kik írják, milyen pénzből és milyen érdekek szerint.

– Ha megnézzük az amerikai vagy a francia példát, láthatjuk, hogy akit ott külföldi ügynöknek minősítenek, annál a szankció sem marad el.

A józan ész talaján álló nyilvánosságnak is tájékoztatnia kell a választópolgárokat arról, hogy a magyarországi fake news orgánumok, valamint a külföldi érdekek mentén tevékenykedő, magukat civilnek nevező szervezetek valójában politikai szereplők. Ez egyben demokráciakérdés is, mert a fake news „sajtó” és az álcivil szervezetek magukról hamis képet festve vezetik meg az állampolgárokat – világított rá.

A kalifátusban nincs pride

Szánthó Miklós a közösségi médiában és a streamingplatformokon tudat alatt ránk zúdított woke-propaganda elleni fellépésről úgy vélekedett: sokan azt mondják, hogy a bonyolult technológiai háttér miatt ez jogi eszközökkel nem lehetséges. Viszont amikor egy államban nemzetgazdasági vagy -biztonsági okokból fel kell függeszteni vagy be kell tiltani egyes portálokat és közösségi platformokat, azt érdekes módon az adott ország nemzetbiztonsági-technikai infrastruktúrája el tudja végezni, erre még az Egyesült Államok demokrata kormányzata is képes volt. Sőt, politikai megállapodás alapján egyes közismerten woke-cégek a globális szivárványos kampányaikat nem terjesztik ki például az Öböl-országokra: a kalifátusban nincsen pride.

Bár a főigazgató szerint a magyar törvények lehetővé teszik bizonyos tartalmak kiszűrését vagy blokkolását, a szülők felelőssége még ennél is fontosabb.

A streaming- és közösségi platformok veszélyt jelentenek a gyermekekre a woke- és genderpropaganda miatt, ezért a szülőknek kell kontrollálni ezeket.

– Ha a szülők nem figyelnek oda, és azt hiszik, hogy a gyerekük valamilyen kedves, érzékenyítőtartalmat fogyaszt, könnyen megeshet, hogy a gyermek politikai propaganda áldozata lesz – hívta fel a figyelmet.

A szülőknek oda kell figyelni, nehogy a gyermek politikai propaganda áldozata legyen. Fotó: NurPhoto via AFP

Hazaárulással ér fel még a pici szuverenitás feladása is

Szánthó Miklós kitért Magyar Péternek arra a kijelentésére is, miszerint „nincs abban semmi rossz, ha feladunk egy pici szuverenitást”. Felidézte: mindig így kezdődött, hiszen a Tanácsköztársaság idején a szociáldemokraták csak egy „picit” kezdtek el kokettálni a kommunistákkal, a magyarországi nyilasok csak „részlegesen” akarták átültetni először a náci Németország ördögi praktikáit, de hasonló történt a második világháború után a koalíciós időkben is, amikor a „népfrontpolitikára” hivatkozva indult el a behódolás a szovjeteknek. Manapság ugyanez a habitus a divat a nyugat-európai liberális elitnél, amikor „az Európa népei közötti egyre szorosabb egységről” beszélnek. – A vége mindig az lett ezeknek a projekteknek, hogy egy birodalom megpróbálta Magyarországot beolvasztani. A magyar történelem elmúlt 1100 éve viszont éppen arról a küzdelemről szól, hogy egyetlen birodalom se tudja ezt megtenni velünk.

Hazaárulók, akik amellett kardoskodnak, hogy fokozatosan adjunk fel még egy kis szuverenitást.

A Pál utcai fiúkból Gerébhez tudnám hasonlítani őket, bár a bűnük nagyobb, mint Gerébé, mert ő csak a Pál utcai fiúkat árulta el, a globalisták viszont a hazájukat – jelentette ki a főigazgató.