Idősotthonban lakóknak magyarázta Magyar Péter, hogyan szavazzanak igennel Ukrajna uniós tagságára + videó

Saját konzultációját népszerűsítő körútján Magyar Péter a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ricse idősotthonába is ellátogatott. A kezdeményezésből néhány kérdést felolvasott és az otthonban lakó időseket instruálta arról, hogyan jelöljék meg válaszul a kérdések melletti „igeneket”, így többek között az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló kérdésnél is. „Hozok egy tollat, hogy ne én húzzam be ön helyett a szavazatokat. Itt vannak a kérdések, itt vannak az »igenek« egymás alatt” – mondja Magyar Péter.

Felvételeken látszik, hogy azon a szavazólapon, ahol az Ukrajna uniós tagságával kapcsolatos kérdés szerepel, szintén az „igenekre” mutat.

Ez a Tisza Párt tizenkettő plusz egy kérdésből álló konzultációján az utolsó, „+1”-edik, amely így szól „Támogatja ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?” vagyis azonos a kormány Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás kérdésével.

A kormány által indított véleménynyilvánító szavazás során a választópolgároknak egy szavazólapot postáznak, amit május 20-ig mindenki meg is kap.

A szavazólapon egyetlen kérdés fog szerepelni: „Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?”

Szavazni ugyanúgy lehet, ahogy egy országgyűlési választáson, az „igen” vagy a „nem” válasz fölötti körbe írt X-szel. A szavazólap biztonsági papíron lesz, nem fénymásolható, nem sokszorosítható. A szavazólapot ingyenes válaszborítékban lehet visszaküldeni a kormánynak. A szavazatokat közjegyző jelenlétében összesítik majd.