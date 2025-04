Ingyenes bérletet javasolnak az anyáknak

„Szeretnénk, ha Magyarország fővárosa is jobban megbecsülné az édesanyákat, a kismamákat azzal, hogy ingyenessé teszi számukra Budapest közigazgatási területén a közösségi közlekedést. Ezért kérjük a főpolgármestert, hogy dolgozza ki annak módszertanát, hogyan lehet az édesanyáknak ingyenesen igénybe venni a BKK járatait, illetve hogy azt az édesanyák online ügyintézés során is igénybe tudják venni” – áll a Fidesz–KDNP előterjesztésében, amiről a mai Fővárosi Közgyűlés dönt majd.

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntik, a közgyűlés tagjaitól a kormányoldal szerint szép gesztus lehetne az édesanyák ilyetén támogatása. Az előterjesztő Janó-Veilandics Franciska lapunknak elmondta:

jelenleg a kisgyerekesek havi Budapest-bérletet csak azok tudják kedvezményesen igénybe venni, akik gyesre, gyedre, csedre vagy gyetre jogosultak, és ezt személyesen igazolják is.

Természetesen a jogosultak köre így nem csak a kismamákra, édesanyákra szűkül, de hazánkban jellemzően még mindig az édesanyák veszik igénybe ezen támogatások valamelyikét.

– A mostani kedvezményes bérlet ára 3450 forint, ami nagyjából megegyezik egy hétre való átlagos kategóriás pelenka árával. Ha viszont az utazást ingyenessé tesszük, ezzel önkormányzati szinten is segíteni tudjuk a családokat a gyermekek hároméves koráig – emelte ki a politikus.

Emlékeztetett: a magyar kormány elkötelezett a családok támogatása mellett, például a háromgyermekeseknek, majd a kétgyermekes édesanyáknak a jövőben elengedik a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséget, amit már megtettek a négygyermekes anyáknak.

– Mivel már az ügyintézési folyamat is bonyolult,

kérjük, hogy ehhez is dolgozzon ki a főváros egy javaslatot, amely könnyebbé teszi az igénylés menetét.

A gyakorló édesanyák pontosan tudják, hogy akár egy vagy több kisgyermekkel egy ügyintézési pontra eljutni is elég nehézkes. A legjobb az lenne, ha az igénylést online el tudnák intézni az édesanyák anélkül, hogy kisgyermekekkel a karjukon vagy babakocsival közlekedve kelljen ezt a procedúrát végigcsinálniuk – húzta alá a kormánypárti képviselő. Azt is hozzátette: Magyarországon még mindig az a jellemző, hogy a háztartásban a gyermekek körüli feladatok ellátását javarészt az édesanyák végzik el, hiába vesznek részt egyre többet az édesapák is ebben, de tapasztalat az, hogy még mindig az anyákat terheli legjobban ez a feladat.

Janó-Veilandics Franciska reméli, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a javaslatukat, hiszen a gyermekek már amúgy is 14 éves korukig ingyen utazhatnak, a kisgyermekes édesanyák további kedvezménye pedig nem okozna hatalmas veszteséget a Budapesti Közlekedési Központnak. Ezzel szemben nekik segítséget jelentene, ha egy-egy alkalommal, például családi programra vagy ügyintézés esetén ingyenesen utazhatnának.