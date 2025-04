Magyar Péter újra elszabadult, ezúttal a demokráciát kérdőjelezi meg

A politikai közélet szereplőinek, így Magyar Péternek is joga van véleményt nyilvánítani, akár éles hangnemben is, különösen politikai kérdésekben. Ez azonban nem jelent korlátlan felhatalmazást arra, hogy a sajtó munkatársait nyilvánosan megalázza, fenyegető kijelentéseket tegyen velük szemben, vagy akár közvetett módon bátorítsa híveit az újságírók zaklatására. A politikai kommunikáció szabadsága nem terjedhet ki a másik ember személyiségi jogainak, emberi méltóságának vagy testi épségének sérelmére – mondta a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter rendszeresen és nyilvánosan megjegyzéseket tesz azokra az újságírókra, akik olyan kérdéseket akarnak feltenni, amelyek kínosak neki.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint ha Magyar Péter olyan kijelentéseket tett, amelyek erőszakos cselekményekre (például a Dunába lökné az újságírókat) vagy gyűlöletre buzdítanak, az könnyen megfelelhet a gyűlöletbeszéd definíciójának (Fotó: Bach Máté)

Mint ismert: Magyar Péter múlt héten is több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényein tudósító újságírókra. A Tisza Párt elnöke oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele. Egy másik helyszínen a Tisza Párt elnöke ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni a baloldali politikusnak. A politikus a zalaegerszegi fórumán hétfőn egy megafonos hölgyet propagandistázott le, a mikrofonban azt ordibálva, hogy a nő ötmillió forintot keres.

Tapsoljuk meg a bátor propagandistát

– üvöltötte, majd drónnal követték a nőt. Nem ez volt az első alkalom, hogy a baloldali politikus a csatorna munkatársait támadta, egy korábban kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt, a Dunába lökné a Hír TV munkatársait.

Mi lehet Magyar Péter kijelentéseinek következménye?

Ifj. Lomnici Zoltán szerint az újságírók tevékenysége a demokratikus közélet része, és jogállamban elengedhetetlen, hogy a sajtó képviselői biztonságban, zavartalanul végezhessék munkájukat – politikai hovatartozástól függetlenül. – Aki e jogukat erőszakkal korlátozza, az nem csupán egy szakmát támad, hanem a demokrácia alapvető működését kérdőjelezi meg – tette hozzá a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója. A szakértő rámutatott, ha

Magyar Péter olyan kijelentéseket tett, amelyek erőszakos cselekményekre (például a Dunába lökné az újságírókat) vagy gyűlöletre buzdítanak, az könnyen megfelelhet a gyűlöletbeszéd definíciójának.

Az ilyen kijelentések a közvélemény előtt történő felbujtásnak minősülhetnek, különösen, ha azok arra ösztönzik a hallgatóságot, hogy fizikai támadásokat hajtsanak végre az újságírók ellen.

Az újságírók fokozott védelmére lehet szükség?

A szakértőt megkérdeztük arról is, szerinte az újságírók védelme érdekében szükség lehet-e további jogvédelem biztosítására. – Az alaptörvény rögzíti a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság jogát. Amennyiben egy közéleti szereplő magatartása tartósan félelemkeltő, megfélemlítő vagy akár fizikai fenyegetést is hordozó módon hat a sajtó munkatársaira, úgy a jogalkotónak az alaptörvényből eredő pozitív kötelezettsége lehet, hogy e csoport védelmét megerősítse.

Ennek egyik formája lehetne a büntető törvénykönyv olyan módosítása, amely kifejezetten nevesítené az újságírót mint védett személyt bizonyos tényállások, például a zaklatás vagy a testi sértés esetében.

Alternatív megoldásként az is elképzelhető, hogy a jogalkotó az újságírókra külön büntetőjogi védelmi kategóriát alkot, hasonlóan a közfeladatot ellátó személyekhez – válaszolta.

Borítókép: Magyar Péter újságíróval kiabál (Fotó: Fazekas Máté)