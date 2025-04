Makulátlan makettek kerülnek kalapács alá a NAV-nál – autó, hajó, repülő is van a kínálatban

Újabb különleges árverésre készül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal: április 6-tól négy napon át több tucat, új, bontatlan állapotú makettet és modellt lehet megvásárolni a hatóság online árverési felületén – hívta fel a figyelmet a NAV a saját Facebook-oldalán.

A meghirdetett több mint negyven tétel közt igazi ritkaságok is akadnak, az érdeklődők széles árfekvésből választhatnak: az egészen pár ezer forintos daraboktól kezdve a több százezer forintot érő modellekig minden megtalálható. A kínálatban szerepelnek:

autók,

motorcsónakok és hajók,

repülőgépek és helikopterek,

valamint harckocsik is.

A modellek új állapotúak, többségük gyári csomagolásban, és akár a becsült értékük feléért is elvihetők a legszerencsésebb (vagy leggyorsabb) licitálók számára.

A makettekre és kiegészítőikre 2025. április 6-tól négy napon át lehet ajánlatot tenni a NAV hivatalos árverési felületén, ahol minden tétel fényképes és részletes leírással szerepel.

Az efféle aukciók különlegessége, hogy már gyűjtők és modellezők körében is egyre népszerűbbek: a kínálat sokszor olyan darabokat is tartalmaz, amelyek máshol nem vagy csak nehezen elérhetők – és most ráadásul kedvező áron.