C-vitamint ajánlott Gulyás Mártonnak az államtitkár – vitába is szálltak az egészségügyről

Orosházán látogatott kórházat Takács Péter egészségügyi államtitkár, ahol a Partizán műsorvezetője, Gulyás Márton is megjelent, hogy kérdéseket tegyen fel neki – számolt be az esetről a Mandiner.hu. A villáminterjúban szó esett az orosházi kardiológiai ellátás sorsáról, a magyar egészségügy állapotáról, és még a vitaminokról is.

Takács: „Sebők Éva hazudik”

Gulyás Márton azzal a felvetéssel kezdte, hogy a momentumos Sebők Éva szerint megszűnik Orosházán a kardiológiai fekvőbeteg-ellátás. Takács Péter ezt kategorikusan cáfolta, mondván, „Sebők Éva hazudik”. Hozzátette, hogy nem megszűnésről van szó, hanem átszervezésről: Gyulán bővítették az invazív kardiológiai kapacitásokat, így gyorsabb műtéti előkészítés és ellátás válik lehetővé a térség betegei számára.

A korábbihoz képest kevesebb helyen lesz szükség nagy kardiológiai kapacitásra, viszont Orosházán továbbra is működik majd fekvőbeteg-kardiológiai ellátás a belgyógyászati mátrixosztály részeként, ugyanazokkal az orvosokkal és eszközökkel.

Statisztikák az érzet és a valóság különbségéről

Az egészségügy általános megítéléséről Takács Péter azt mondta: egy felmérés szerint azok, akik még soha nem vették igénybe az alapellátási ügyeletet, 2,3-as osztályzatot adtak neki, míg akik részt vettek benne, 4,4-re értékelték. Hasonló különbség mutatkozott egy OECD-kutatásban is: míg a magyarok úgy vélik, hogy a lakosság 22 százaléka nem kap megfelelő ellátást, valójában csak 1,6 százalék számolt be ilyen esetről saját vagy hozzátartozója kapcsán az elmúlt három évben.

Takács szerint ekkora különbség az észlelt és megtapasztalt egészségügyi helyzet között sehol másutt nincs az OECD-országokban. Ezt szerinte részben a média és egyes influenszerek torzító hatása okozza – akik nem a valóságot keresik, hanem „a kormányt akarják megbuktatni”.

C-vitamin

A beszélgetés végén, amikor Gulyás Márton bevallotta, hogy megfázással küzd, Takács Péter egészségügyi tanácsot is adott neki: napi 3000 NE D-vitamint és C-vitamint ajánlott, majd jó egészséget kívánt a Partizán műsorvezetőjének.

Borítókép: Gulyás Márton (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)