Mutatjuk, mennyibe fog idén kerülni az eper

A tavaszi napsütéssel együtt megjelentek a piacokon az eperárusok is. Ebben az időszakban még a fóliákban termett epret árulják. Jelenleg a kilójának a kiinduló ára 1500 és 2000 forint között mozog, ami a főszezonban akár a duplájára is nőhet. Tatabányán már több helyen is találkozhatunk eperárusokkal, akik egymástól eltérő áron kínálják a gyümölcsöt – számolt be róla a Kemma.

A Kecskemétről érkező epernek kilója 3990 forintba kerül. Az áruházak fél kilós kiszerelésben árult szamócája 1000-1500 Ft között mozog, és nem a hazai termelőktől származik, hanem importból.