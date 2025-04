Rapid délelőtti friss – A tiszás „kiskakas” mérgelődik, közben a miniszterelnök Pilisvörösváron tényeket közölt + videó

Folyamatos agressziót, kötözködő viselkedést láthatunk Magyar Péter részéről a nőkkel szemben – fogalmazott Kertész Dávid. Kiemelte azt is, hogy amivel a NER-t támadja a Tisza-vezér, az éppen a saját közösségében és nála valósul meg. Hozzátette azt is, hogy Magyar Péter egy fekély volt a NER-ben, és már a válása előtt kivetette magából a rendszer, miközben az az ellenzéki média, amelyet szintén támad Magyar Péter, továbbra is sztárolja. Sitkei Levente szerint a pártelnök úgy képzeli el a jövőt, hogy nincsenek szabályok, csak annyi a lényeg, hogy márkás órákkal rohangáljon, és mondhatni gazdag legyen, holott egy ország vezetése teljesen másról szól. Az bizony nagy felelősséggel jár és szakértelmet igényel. – Miközben Magyar Péter fenyegetőzik, ez nem áll arányban a demokráciával. Egy kormányfő nem király, hanem szolgálja a népét – tette hozzá. Kertész Dávid ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a tiszás politikus mindent kézi vezérléssel akar működtetni, azaz ellene soha ne legyen vizsgálat, akik viszont rosszat írnak, gondolnak róla, azokkal szemben igen. Ez a kommunista tempó, ebben nem volt vita kollégáink között.

Majd áttértek egy sokkal fontosabb ügyre, ugyanis tegnap este Orbán Viktor miniszterelnök Pilisvörösváron, egy lakossági fórumon vett részt, amelyről lapunk is részletesen beszámolt.

Orbán Viktor a fórumon azt mondta, hogy parancs van Brüsszelben arról, hogy 2030-ig márpedig meg kell történnie Ukrajna uniós csatlakozásának. – Az kevesebb mint öt esztendő, ez itt kopogtat az ajtón – emlékeztetett. Szerinte, ha ez megtörténik, mindaz, amit az ukrán maffiáról, a közbiztonságról és a mezőgazdaságról hallottunk, az igazolódhat. Ezt is részletesen kifejtették kollégáink a Rapidban.