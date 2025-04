Nem kell túl messzire mennie, ha testközelből akarja látni, milyen tankokkal harcolnak az orosz–ukrán háborúban

A portál hozzáfűzi, található ott D–20-as ágyútarack, amely akár 16–24 kilométeres távolságra is képes tüzelni. Van még ott szovjet gyártmányú MT 12-es, százmilliméteres páncéltörő ágyú, amely képes a világ legerősebb harckocsijának páncélját is átlőni. Király Nikolasz, a Szegedi Hadipark tulajdonosa a portálnak bemutatta az összes ott található harci járművet, ezekről ide kattintva, a Délmagyar cikkében olvashat bővebben, ahol fotókat is talál.