Orbán Viktor: Több mint ezer bevetés a kábítószer-kereskedők ellen

Több mint 3500 rendőr mozgósításával több mint ezer bevetés történt, és több mázsa kábítószert foglaltak le – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című! műsorában pénteken.

Orbán Viktor elmondta: a kábítószer-hálózatok felszámolásában előállított emberek elnyerik a megfelelő és nagyon súlyos büntetést. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A kormányfő rámutatott: beadták a szükséges törvénymódosításokat, ami azért fontos, hogy a rendőrök is – meg az emberek is – lássák, a munkájuknak van értelme. Tehát a kábítószer-hálózatok felszámolásában előállított emberek elnyerik a megfelelő és nagyon súlyos büntetést. Ez azért is fontos Orbán Viktor tájékoztatása szerint, mert ha azt látják, hogy ők elvégzik a munkájukat, és közben a büntetések meg nem jönnek vagy nem elég erősek, és néhány nap múlva ugyanazok az emberek, akiket kábítószer-kereskedelem miatt lefogtak, egyszer csak megint megjelennek, mert a magyar jogszabályok ezt lehetővé teszik, megengedik, akkor a küzdelem reménytelen lesz.

Erős kifejezéseket kell használni

A miniszterelnök kifejtette: világosan demonstrálniuk kell a kábítószer ellen elkötelezett társadalmi csoportoknak, pedagógusoknak, szülőknek és az ennek a felszámolásával foglalkozó rendőröknek, hogy a munkájuknak van értelme.

Az ő munkájuknak az értelme pedig az, hogy a kábítószer-kereskedőket kiiktatjuk, a kábítószert elkobozzák

– fogalmazott. Kiemelte: nem véletlenül használnak erős kifejezéseket, mint hajtóvadászat, mert ezzel is azt akarják megüzenni, hogy ebben az ügyben is zéró tolerancia van, és ezt végig fogják vinni, akkor is, ha egyébként egy ilyen hálózat fölszámolása és kiiktatása hosszú hónapokig is eltarthat.

