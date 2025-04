Pankotai Lilit megbüntették, a követőitől kéri, dobják össze a bírságot

Megjött a csekk a baloldali hídfoglalások után, Pakotai Lilit 123 500 forint befiizetésére kötelezték – derült ki a baloldali aktivista közösségi oldaláról. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, március 18-án az Országgyűlés 136 igen szavazattal elfogadta a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatot. Az elfogadott javaslat szerint a jövőben már nem lehet megtartani a pride-felvonulást.

Pankotai Lili baloldali aktivista (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI )

A szavazást a Momentum képviselői botrányos viselkedéssel próbálták megzavarni. A karzatról papírokat szórtak az ülésterembe, füstbombákat gyújtottak, és azt kiabálták, hogy „Nem hagyjuk!”. Az akcióban Kunhalmi Ágnes fuldokolni kezdett a sok füsttől, Bányai Gábor fideszes képviselőnek pedig sürgős orvosi ellátásra volt szüksége.

Hadházy Ákos vezetésével ezután többször is tüntetéseket szerveztek, ahol lebénítva a közlekedést hídfoglaló akciókat tartottak, amik miatt a feje tetejére állt a város közlekedése.

A demonstrációkon többször is részt vett Pankotai Lili is, akinek többedmagával együtt az ott elkövetett szabálysértések miatt meg is érkezett az első pénzbírság. A baloldali aktivista azt írta, a büntetésének indoklásban az szerepel, hogy többszöri felszólítás és utasítás ellenére sem hagyta el az úttestet. Pankotai Lili bejegyzésében azonban bizonygatja, hogy „ez nettó hazugság”, és gyűjtést szervez azok számára is, akiket szintén szabálysértés miatt büntettek meg.