Megbénult a belváros a pride-párti tüntetők miatt, több hidat is elfoglaltak + fotók

Lezárták a rendőrök az Erzsébet hidat mindkét irányba – tájékoztatott a Magyar Nemzet helyszíni tudósítója. Munkatársunk szerint a hídon csaknem kétszáz ember van,

sem Budáról, sem Pestről nem lehet felhajtani autóval,

míg a Március 15. téren nagyjából harminc momentumos dzsekis ember lézengett.

Hadházy Ákos a lezárt Erzsébet hídon (Forrás: Facebook)

Munkatársaink arról is beszámoltak, hogy a megmozdulás kezdetén a főváros több pontján is dugók, torlódások alakultak ki, nehezen lehetett közlekedni a Blaha Lujza téren és a Nagykörúton is.

Teljesen beállt a Hegyalja út (Fotó: Ladóczki Balázs)

Baloldali politikusok is megjelentek

Ismét sikerült megbénítania fél Budapest közlekedését néhány száz pride-párti tüntetőnek, akik miatt a legnagyobb csúcsforgalomban, kedden délután zárták le az Erzsébet hidat. Egy maroknyi momentumos aktivista a Március 15. téren gyülekezett, innen átvonultak a híd pesti oldalán felállított színpadhoz.

A tüntetők között megjelent nagyjából tíz MSZP-s politikus is, élükön Komjáthi Imrével és Kunhalmi Ágnessel.

A tüntetők a gyalogos forgalmat is akadályozzák. Akinek dolga lenne Pesten vagy Budán, annak szabályosan át kell törnie magát rajtuk – jelentette tudósítónk.

Lezárták az Erzsébet hidat a pride-párti tüntetők miatt (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Szabadság és a Margit hidat is el akarják foglalni

Este hét óra után a tüntetők szétváltak, és külön csoportokban indultak el, hogy elfoglalják a Szabadság, a Petőfi és a Margit hidat is – számolt be helyszíni tudósítónk.

Munkatárunk szerint saját magukat is életveszélybe sodorják azok a pride melletti tüntetők, akik ismét semmibe veszik a törvényeket, és engedély nélkül indultak el az Erzsébet híd felől újabb hidak felé. Az emberek

a Belgrád rakparton gázoltak az autók közé, ezzel teljesen megbénítva a forgalmat.

Az autósok, hogy ne történjen tragédia, inkább megállnak, és többen is szidalmazzák a tüntetőket, akiket egyébként momentumos aktivisták bujtogattak az illegális akcióra, még az Erzsébet hídon. Vagyis alapos okkal feltételezhető, hogy nem spontán demonstrációról, hanem előre kitervelt provokációról van szó. Tudósítónk szerint

a demonstrálók miatt leállt a forgalom a Szabadság hídon.

A pride mellett tüntetők miatt megbénult a közlekedés a belvárosban, ahol a csúcsforgalom miatt egyébként is nehéz haladni. Az egyik autós munkatársunknak úgy fogalmazott:

nem ilyenkor kellene tüntetni, ha már mindenáron akarnak.

– A balliberális politikusok saját politikai túlélésüket a többség érdekeivel szemben szeretnék érvényesíteni – hangsúlyozta a Fidesz fővárosi vezetője. Szentkirályi Alexandra szerint az emberek hergelése, hazajutásuk megnehezítése nem vezet sehova, és csak további indulatokat szít.

Délután öt órára hirdetett tüntetést Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, Magyar Péter szövetségese „a pride-törvénynek nevezett jogtiprás ellen”. Az Országgyűlés 136 igen szavazattal fogadta el a gyülekezési törvény módosítását, így a jövőben már nem lehet megtartani a pride-felvonulást. Az intézkedés a gyermekek védelmében született.

A mai rendezvényre meghívtak számos baloldali megmondóembert, így Para-Kovács Imre újságírót, Perintfalvi Rita teológust és Rédai Dorottyát, a Labrisz Leszbikus Egyesület ügyvezető elnökét.