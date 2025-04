Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: A Tisza Párt őszödi beszéde + videó

A következő órák, napok fontosak lesznek a magyar társadalom életében, ugyanis most dőlhet el, miként reagálnak az emberek az EP-képviselő mondataira – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel főszerkesztőnk kérdésére. Ugyanis Néző László arra emlékeztetett, hogy 2006-ban, amikor nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök őszödi beszéde, kisvártatva jött az önkormányzati választás, amikor narancssárgába borult az ország. Mondhatjuk, bukás volt a javából. A Nézőpont Intézet vezetője azt is megfogalmazta, hogy a Tisza Párt a brüsszeliták pártján áll, a Néppárt alapvetéseinek kedvez mindenben. Azt is kiemelte, amit eddig gondoltak az elemzők, most bebizonyosodott. Kimondták azt, amit eddig titkoltak, fogalmazott. Mráz Ágoston Sámuel szerint csak akkor tehetünk pontot a téma végére, ha egy nagy levegővétel után megfogalmazzuk, hogy akarunk-e ilyen országban élni, ahol egy ilyen párt és képviselője mandátumviselő lehet. Sokkal többet, bővebben a Rapid extrában hallhat, ahol szóba került az is, hogy falun élni jó, és becsületbeli ügy az édesanyák támogatása.