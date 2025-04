Gyerekeket zaklatott szexuálisan a drogos férfi + videó

Őrizetbe vettek a rendőrök egy férfit, aki az interneten keresztül kiskorú lányokkal vette fel a kapcsolatot, és szexuálisan zaklatta őket, úgy hogy üzeneteket küldött nekik – közölte szerdán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Azt írták, hogy április 24-én kaptak bejelentést a férfiről, és még aznap kimentek a budakeszi otthonába, ahol számítástechnikai eszközökön kívül kábítószert is találtak.

Kiderült, hogy a férfi több mint három éve folyamatosan töltött le pornográf felvételeket, gyerekekről, köztük több olyanról, aki még a 12 éves sem volt.

A 39 éves férfit elfogták és kihallgatták. A kihallgatáson elismerte a bűncselekményt.

Elmondta, hogy tisztában volt azzal, hogy 18 év alattiak láthatóak a leöltött videókon, azonban azzal nem, hogy 12 év alattiak is szerepelnek rajta. Annak is tudatában volt, hogy bűncselekményt követ el a felvételek letöltésével. Arról is beszélt, hogy rendszeresen kábítószerezik

Gyermekpornográfia és kábítószer birtoklása miatt nyomoznak ellene.