Volt olyan migráns, aki tízezer kilométert utazott a magyar határig

A Békés vármegye magyar–román határán tavaly több mint ezer migránst sikerült feltartóztatni – számolt be róla a Beol. Voltak köztük olyanok is, akik akár tízezer kilométert is hajlandóak voltak a határunkig utazni. A helyzetről készült rendőrségi jelentést benyújtották a vármegyei közgyűlésnek.

A beszámolóból kiderült, a migránsok közül voltak olyanok, akik a zöldhatáron igyekeztek bejutni Magyarországra, mások az illegális lehetőségek közül választottak.

A beszámoló szerint a határon az előző évhez képest

2024-ben a személyforgalom 4,2 százalékkal emelkedett, ami számokban kifejezve 2,6 millió embert és 1,6 millió járművet jelent.

2025-ben Románia csatlakozott a schengeni övezethez, így a közös határunkon megszűnt az ellenőrzés.

2024-ben csak Békés vármegyében ezernél több illegális határsértőt fogtak el. A feltartóztatottak Szíriából, Nepálból, Törökországból, Bangladesből, Ukrajnából és Vietnámból érkeztek.