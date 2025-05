A telefonlopási és rágalmazási ügye után most a bennfentes tőzsdei kereskedés miatt harmadszorra is kikérték Magyar Péter mentelmi jogát, de ő továbbra is ragaszkodik hozzá – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán.

Megkaptam a kompetens magyar hatóságok kérelmét Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére

– jelentette be hétfőn Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke. A kérést továbbította az EP jogi szakbizottságának. Az ügyről ez a szakbizottság mond majd véleményt, amiről a teljes képviselő-testület szavazhat. A mostani már a harmadik ilyen bejelentés.

A testület az ilyen ügyekről nem szokott kiadni információkat, így hivatalosan nem fogja elárulni, pontosan milyen vádról szól a hétfői bejelentés. A Magyar Nemzet ugyanakkor februárban arról írt, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) eljárást indított egy olyan tőzsdei ügylet miatt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank is vizsgál.

Manfred Weberék falaznak Magyar Péternek, és megtartják neki a mentelmi jogát, ezért cserébe a brüsszeli lépések feltétlen támogatását várják el tőle

– mutatott rá a politikai elemző.