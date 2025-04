Szentkirályi Alexandra: A női sikerekről szóló konferencia főszervezője szerint, ha nőverő is Magyar Péter, az se baj!

A Fővárosi Közgyűlés ebédszünetében kivételesen egy nem fővárosi témát hozott fel Szentkirályi Alexandra:

„Az elmúlt napokban talán ti is láttátok a hírekben, hogy lesz egy női sikerekről szóló konferencia, amire Magyar Pétert is meghívták előadónak. Ez már önmagában is teljesen abszurd.

A Tisza Párt vezérét a »családapák, akik a feleségük karrierjét támogatták« témában hívták meg előadni. Jól értitek, azt a Magyar Pétert hívták meg ebben a témában, aki abból csinál karriert, hogy a saját feleségét hallgatta le, ecetera, ecetera. Szerintem mindannyian hosszan tudnánk sorolni, hogy Magyar Péternek milyen nőellenes kirohanásai, tettei voltak az elmúlt hónapokban, mióta ő a politikai porondra lépett.

Na, most ehhez az ügyhöz adalékként érkezett egy újabb információ, merthogy ezt a részvételét Magyar Péternek a közfelháborodás miatt, és emellett több előadó visszamondta miatta a részvételét, le kellett mondania. Az újabb elem pedig ebben a történetben, hogy ennek a konferenciának a szervezője, aki egyébként egy hölgy, tehát a fene egye meg, több szolidaritást várnék egy nő részéről egy ilyen fontos témában, mint a nők kérdése. Szóval

ez a főszervező azt SMS-ezgette a témában, hogy még ha nőverő is Magyar Péter, az se érdekelne senkit, mert váltsa már le valaki Orbán Viktort. Tehát nem baj, ha nőverő, csak váltsa már le valaki Orbán Viktort. Azt gondolom, hogy ez teljességgel felháborító.

Az végképp felháborító, hogy ezt éppen egy nő szájából kell hallani, és az, hogy Magyar Péter magát meg a főszervezők őt próbálják mosdatni a női kérdésben, szerintem az nagyon-nagyon ízléstelen!” – hangsúlyozta videójában a Fidesz budapesti vezetője.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében (Fotó: MTI/Purger Tamás)