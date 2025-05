Mutatjuk a trükköt, így lehet ezer forint alatti áron eperhez jutni + videó

Elindult a szabadföldi szamócaszezon, így megnyitottak a szedd magad eperföldek is, ahol a piaci árnál olcsóbban, magunk válogatta földi epret lehet beszerezni. Számtalan lehetőség van a piros gyümölcs saját kézzel történő szedésére Budapest környékén. Amire mindig oda kell figyelni indulás előtt a csalódás elkerülésének érdekében, az a földeken meglévő állapot, ezért javasolt telefonon vagy közösségi felületen utánanézni, hogy lehet-e vagy érdemes-e szedésre indulni.

Egy láda zamatos földieper (Fotó: ZSOCC/NAK/Lévai Zsolt)

Autó nélkül is megoldható az eperszedés

Bár a legtöbb eperföld autóval közelíthető meg a legjobban, akad olyan hely is, ami könnyen elérhető tömegközlekedéssel a fővárosból.

Az Erdbeerland-Hungária Kft. négy földje közül ilyen a solymári, ahová a Szentlélek térről indul a 218-as busz, és a Solymár, Kövesbérci utca megállóig kell menni vele, ahol a jelzőgombos lámpa használata után a 10-es úton, majd egy rövid földutas szakaszon átsétálva máris a gyönyörű gyümölcsök között találhatja magát a szedő. Emellett megáll itt az Árpád hídtól induló 820, 821, 830 és 832-es számozású Volánbusz-járat is. Ezenkívül a cégnek van még földje a pilisvörösvári temető közelében a Csobánkai úton, a szentendrei Aldi áruházzal szemben, illetve Budakalászon, ezekre inkább autóval érdemes menni, mivel a tömegközlekedéstől viszonylag távol találhatók.

A leszedett földieper kilójáért az Erdbeerland-földeken 1060 forintot kell fizetni. Szedőláda és vödör helyben is vásárolható ötszáz forintért, de természetesen mindenki vihet magával saját edényt, amelyet a bejáratnál lemérnek, majd az eprekkel való távozáskor a göngyöleg súlyát levonják. Fizetni csak készpénzzel lehet, a várhatóan három-négy hétig tartó szezon során minden nap reggel 8 órától 19 óráig vannak nyitva. Friss hírekért – például hogy mennyire szedték meg a földet hétvégén, mennyi érett szem maradhatott hét elejére, milyen a helyzet különböző időjárási viszontagságok miatt, stb. – érdemes figyelni az Erdbeerland felületeit.

Pilisvörösváron található még egy eper szedd magad, mégpedig a település határában, a 10-es út mellett a Mol-kútnál a Závoczki család földje. A nyitva tartás itt is hasonló, mint az Erdbeerlandnál, az eper ára viszont kicsivel olcsóbb, mivel itt ezer forintba kerül a gyümölcs kilója.

Pest vármegyében maradva, van még két lehetőség földieperszedésre. Az egyik Pomázon található, ide is inkább autóval célszerű menni. Az epres a napelempark mellett fekszik, idén a Szentendrei úton a trafóház mellett nincs ültetvényük. Mint írták, az első napokban még csak kisebb mennyiségek szedhetők, de a három-négy hetes szezonban nagyobb mennyiségek körülbelül egy-két hét múlva várhatók. Az eper ára 1180Ft/kg, fizetni itt is kizárólag készpénzzel lehet, szedőalkalmatosságot a szedőknek kell vinniük. Általában reggel hétkor szoktak nyitni, zárni pedig az érett szemek számának függvényében, ezért a közösségi felületen található bejegyzéseiket mindenképpen figyelni kell, vagy érdeklődni telefonon indulás előtt, mivel a szezon elején még kevés az érett gyümölcs. A pontos helyszín: Pomáz, Kőfaragó u. 6.

Ezenkívül még Áporkán lehet földiepret szedni Pest vármegyében, ahová szintén autóval tanácsos menni. A korábban szerzett rossz tapasztalatok miatt itt a szedőktől előzetes regisztrációt kérnek, a nyitva tartás is előre meghatározott időben van. Az eper ára 1800 Ft/kg, de ezen felül személyenként még 500 forint belépési díjat kell fizetni, amit nem vonnak le a leszedett gyümölcs árából. Azt kérik, hogy mindenki hozzon szedőalkalmatosságot, és itt minimális szedési mennyiséget is meghatároztak, ami három kiló/fő. A területre 12 év alattiak, illetve házi kedvencek nem léphetnek be.

Komárom-Esztergom vármegyében is van lehetőség földiepret szedni a Pest vármegyével határos Piliscsév településen. Itt még nem nyitott ki a föld, a részletekért érdemes figyelni a közösségi oldalukat.

Azoknak is van bőven lehetőségük epret „szeddmagadozni”, akik a fővárostól vagy annak agglomerációjától jóval távolabb élnek. A Fejér vármegyei, Dunaújváros közelében található Nagyvenyimben permetmentes eper szedhető 2500 forintos kilónkénti áron a Venyim Gyümölcse közösségi kertben, de aki aktív a közösségi médiában, illetve öt kilónál többet szed, komoly kedvezményeket kaphat az árból. A nyitva tartás változó, itt is figyelni kell a kiírást, vagy telefonon érdeklődni.

Szintén Fejér vármegyében, Székesfehérváron és környékén biztosít szedd magad lehetőséget a Borbás kert. Náluk még nem indult el a saját kezű eperszedés, de a legutóbbi bejegyzéseik szerint a napokban már várható, hogy aki szeretné, az maga teheti a kosarába az édes gyümölcsöt.

Szintén Székesfehérvár mellett, a csalai Barackvirág farmon nyílik még lehetőség eperszedésre. A szezon még náluk sem kezdődött el, de mint írták, bíznak abban, hogy a 65 ezer bokorról jut mindenkinek, aki a náluk szedett szabadföldi, napon érett, illatos, ízes gyümölcsből készített finomságokkal kívánja feltölteni a kamráját és a hasát.

Vas vármegyében is több lehetőség nyílik a szamócaszedésre. A szemenyei eper szedd magad keretében 1500 forintért lehet szedni, a nyitva tartás itt is változó, a szedhető gyümölcs mennyiségétől függ.

Szombathelyen és Jákfán is beszerezhető szamóca a földekről szedve, 1600 forintba kerül kilója. A nyitva tartás itt is a szedhető mennyiség függvénye.

Az Eperország Kft.-nél öt földön is beszerezhető saját kezűleg a szamóca: Rajkán két helyszínen, Mosonmagyaróváron, Vámosszabadiban, illetve Győrszemerén. Mivel ezek a helyszínek Győr-Sopron-Moson vármegyében vannak közel a magyar-szlovák határhoz, gondoltak a határon túliakra is, így a termelőnél lehet euróval fizetni, bár a forintot részesítik előnyben. Egy kiló eper tíz kiló szedés alatt 1070 forintba kerül, tíz kiló felett egyben mérve pedig csupán 998 forint. Minden nap reggel 8-tól 19 óráig vannak nyitva.

Győr-Sopron-Moson vármegye még két eper szedd magad lehetőséggel kecsegtet: Fertőszentmiklóson is magunk mehetünk a földre szedni. Itt 1500 forintba kerül egy kiló a kiváló gyümölcsből, a nyitva tartás itt is a szedhető eper mennyiségének függvényében változik.

Földieper a vármegyében még Csikvándon szedhető a Polgár kertészetben. Nyitva tartásuk hétköznaponként és szombaton: 7:00-18:00, vasárnap: 7:00-12:00 óra között van. Jelenleg akciós áron lehet epret szedni náluk, ami 1400 forint/kg.

Akár egy balatoni kiruccanás is összeköthető némi eperszedéssel, ugyanis a magyar tengerhez közeli Marcaliban, az Eperligetben nyílik erre alkalom. Szedd-magad akcióban az eper 1300 Ft/kg áron szerezhető be, itt is van minimális szedési mennyiség, ami két kilogramm. Ha valaki tíz kiló felett szed egyben mérve, az tíz százalék kedvezmény kaphat az árból. Jelenleg érési szünetet tartanak, de szombat reggel újra lehet menni, reggel 8 és 18 óra között van a nyitva tartási idejük.

Kelet felé haladva Szolnok a következő állomás. Itt kicsit lassabban érik az eper, vevőiknek pedig nem szeretnének csalódást okozni, ezért a Szolnoki Epersziget szedd magad akciója még nem kezdődött el, de hamarosan itt is várható, hogy beengedik a szedni vágyókat, így egyelőre csak vásárolni lehet náluk többnyire fólia alatt termett szamócát.

A Debrecen közeli Bocskaikertben működik a Dancsi kertészet, ahol szintén van lehetőség epret „szeddmagadozni.” Náluk 1800 ft/kg a szamóca ára, amelyet készpénzben lehet kiegyenlíteni, jelenleg ők is érési szünetet tartanak, várhatóan hétvégén nyitnak újra. Szedőedényt hozni kell, a fizetésnél természetesen levonják annak súlyát. A kert kutyabarát, viszont az esetleges balesetek elkerülésének érdekében az ebek a sorok közé nem mehetnek be.