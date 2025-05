A gyermeknap története: így lett nemzetközi ünnep

A világ első gyermeknapját Törökországban rendezték meg 1920. április 23-án. Az eseményt a független török állam megalapításával kapcsolták össze, és célja az volt, hogy a gyerekek fontosságára irányítsa a figyelmet. Ez az esemény a nemzetközi gyermeknap elődjének tekinthető, ezt figyelembe véve könnyen kiszámolhatjuk, hogy az idei a 105. gyereknap.

A gyermeknap története a világ számos országában eltérően alakult – Magyarországon 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük. Fotó: MTI/Kiss Gábor

Gyermeknap a világon: ENSZ-ajánlás alapján terjedt el

A gyermeknap története nemzetközi szinten az 1950-es évektől kapott lendületet, amikor az ENSZ Gyermekjogi nyilatkozata nyomán világszerte országok tucatjai kezdték el megtartani. Az ENSZ 1954-ben ajánlotta, hogy minden ország válasszon egy napot a gyerekek ünneplésére.

Gyermeknap Magyarországon: mikor van gyereknap nálunk?

Hazánkban először az 1930-as években tartottak gyereknapot, még gyermekek hete néven. 1950-től alakult át egynapos rendezvénnyé, és azóta minden évben május utolsó vasárnapja a gyermeknap, amely így mozgó ünnep. 2025-ben a gyereknap május 25-én lesz. Magyarország kormánya a gyermeknap alkalmából 2023-ban egy rendkívüli Kormányinfó pluszt is tartott, akkor a gyerekek kérdezhettek többek között Lázár Jánostól és Nagy Mártontól.

Miért fontos a gyermeknap?

A gyermeknap célja nem csupán a szórakoztatás, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, jólétére, fejlődési lehetőségeire. A nemzetközi gyermeknap különösen fontos szerepet kap a fejlődő országokban, ahol gyakran nem magától értetődő a gyerekek védelme és oktatáshoz való hozzáférése.

A gyermeknap hagyománya Magyarországon

A gyermeknap mára szerves része lett a hazai ünnepkörnek: városi rendezvények, falunapok, iskolai és óvodai események kísérik. A hagyományos gyerekprogramok mellett egyre több helyen jelenik meg a társadalmi felelősségvállalás is: civil szervezetek, gyermekvédelmi intézmények és önkéntesek is részt vesznek abban, hogy minden gyerek kapjon lehetőséget az ünneplésre. A gyermeknap így nemcsak szórakozás, hanem közösségi összefogássá avanzsálódott hazánkban és nemzetközi szinten is.