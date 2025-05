Végleg hazatér Budapestre a kapitány Costa Ricából

A hadak (vízi)útján

A Duna mindig is meghatározó szerepet játszott Magyarország történelmében, a hadak útja is gyakran a folyó mellett haladt, amelyet szállító- és hadihajók kísértek. Kézenfekvő volt, hogy a magyar királyság is hajóhadat tartott fenn a Dunán, amely 1526 után beolvadt a Habsburg Birodalom vízi haderejébe. Ugyan 1866-ban a dunai flottillát feloszlatták, de öt évvel később újraalapították, immár az osztrák–magyar haditengerészet részeként. E korszerű, páncélozott folyami monitorokból álló erő később a cs. és kir. Duna-flottilla nevet kapta. Ebből a korszakból két páncélos monitor is túlélte a történelem viszontagságait: a Lajta, a világ legidősebb, vízen úszó, helyreállított, monitor típusú hajója tavasztól őszig a pesti Duna-parton, a Parlament északi oldalánál horgonyoz. A korhűen restaurált hajó a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezredének tiszteletbeli zászlóshajója. A Wulff Olaf által parancsnokolt Bodrog monitor is a Dunán van kikötve, igaz, Belgrádban. Az I. világháborút túlélő hadihajó a jugoszláv flottához került, a Lajtához hasonlóan néhány évvel ezelőtt állították helyre.