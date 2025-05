Lázár János: Nemcsak Budapestet, hanem a vidéket is építjük! + videó

– A város polgármestere most is nagyon hatékonyan lobbizott. Nemcsak egy igazi cívis parasztpolgári város nagy hagyományokkal, hanem nagyon sokat fejlődő, szépülő és gyarapodó közösség is volt az elmúlt 35 esztendőben Nagykőrös. Ehhez mi a magunk szerény módján azzal tudtunk hozzájárulni, hogy 40-50 éves adósságot törlesztve egyedüli politikai közösségként, amelynek az Alfölddel kapcsolatban volt víziója, megépítettük az M44-es autópályát Kecskemét és Békéscsaba között mintegy 350 milliárd forintért, tehát számunkra fontos volt az, hogy az Alföldnek a közepe, a szíve közepe is fejlődjön és gyarapodjon.